На планшеты iPad возвращается забытая функция: где ее найти и как активировать

Обновление ОС для гаджетов Apple вышло лишь в сентябре, но уже вызвало много вопросов. Пользователи были недовольны, что исчезли некоторые удобные функции, – например, всплывающие окна Slide Over на iPad.

Кроме того, не стало и функции Split View, позволявшей использовать несколько приложений на iPad одновременно, напоминает slashgear.com. Столкнувшись с негативной реакцией клиентов, Apple решила откорректировать изменения и вернуть на свои планшеты Slide Over уже в следующем обновлении.

Как отмечает издание, это хорошее решение – ведь благодаря Slide Over iPadOS 26 стала намного ближе к macOS. Есть несколько способов включить функцию Slide Over для приложения. Если вы используете режим оконных приложений или Stage Manager, вы можете нажать и удерживать значок светофора в окне приложения, а затем нажать "Войти в Slide Over". Это мгновенно превратит приложение в плавающее окно, которое будет закреплено при перемещении.

Еще можно смахнуть экран сверху вниз, чтобы открыть строку меню, и выбрать "Окно" > "Slide Over", чтобы добавить плавающее окно приложения в рабочее пространство.

Если вы используете клавиатуру на iPad, нажатие клавиш "Глобус" + "Option" + "Стрелка влево" или "Стрелка вправо" также переместит приложения в режим Slide Over. Приложения в этом режиме «будут отображаться поверх всех остальных приложений на экране, поэтому вам не придется постоянно нажимать на эти окна, чтобы сделать их активными. А чтобы временно скрыть плавающее окно, вы можете смахнуть его влево или вправо.

В отличие от предыдущих версий, в режиме Slide Over теперь можно использовать только одно приложение. Предполагают, что это было сделано для упрощения режима "оконных" приложений. Зато теперь в режиме Slide Over можно свободно менять размер всплывающих окон.

