На планшети iPad повертається забута функція: де її знайти і як активувати

Оновлення ОС для гаджетів Apple вийшло лише у вересні, але вже викликало багато запитань. Користувачі були незадоволені, що зникли деякі зручні функції, — наприклад, спливаючі вікна Slide Over на iPad.

Крім того, не стало і функції Split View, що давала змогу використовувати кілька додатків на iPad одночасно, нагадує slashgear.com. Зіткнувшись із негативною реакцією клієнтів, Apple вирішила відкоригувати зміни і повернути на свої планшети Slide Over уже в наступному оновленні.

Як зазначає видання, це гарне рішення — адже завдяки Slide Over iPadOS 26 стала набагато ближчою до macOS. Є кілька способів увімкнути функцію Slide Over для додатка. Якщо ви використовуєте режим віконних застосунків або Stage Manager, ви можете натиснути й утримувати значок світлофора у вікні застосунку, а потім натиснути "Увійти в Slide Over". Це миттєво перетворить застосунок на плаваюче вікно, яке буде закріплено під час переміщення.

Ще можна змахнути екран зверху вниз, щоб відкрити рядок меню, і вибрати "Вікно" > "Slide Over", щоб додати плаваюче вікно додатка в робочий простір.

Якщо ви використовуєте клавіатуру на iPad, натискання клавіш "Глобус" + "Option" + "Стрілка вліво" або "Стрілка вправо" також перемістить додатки в режим Slide Over. Застосунки в цьому режимі "відображатимуться поверх усіх інших застосунків на екрані, тому вам не доведеться постійно натискати на ці вікна, щоб зробити їх активними. А щоб тимчасово приховати плаваюче вікно, ви можете змахнути його вліво або вправо.

На відміну від попередніх версій, у режимі Slide Over тепер можна використовувати тільки один додаток. Припускають, що це було зроблено для спрощення режиму "віконних" додатків. Зате тепер у режимі Slide Over можна вільно змінювати розмір спливаючих вікон.

