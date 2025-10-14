Galaxy S21 Ultra исчезнет навсегда: что купить на замену популярному флагману Samsung (фото)

Срок поддержки одного из самых удачных флагманов Samsung — Galaxy S21 Ultra — подходит к концу. Смартфон получил свое последнее крупное обновление и скоро лишится даже патчей безопасности. Но есть новинки, на которые стоит обратить внимание его владельцам.

Related video

Galaxy S21 Ultra, выпущенный в 2021 году, стал последним аутентичным флагманом S-серии. Последующие Ultra-модели фактически стали реинкарнацией линейки Note со встроенным стилусом. Многие фанаты остались верны именно этой модели, но пришло время двигаться дальше, пишет SamMobile.

Если не нужен S Pen

Для тех, кому нравятся смартфоны Samsung без стилусов и в классическом дизайне, есть несколько отличных вариантов:

Galaxy S25+: Он предлагает большой 6,7-дюймовый экран, топовые характеристики и ничего лишнего. Это прямой наследник философии S21 Ultra.

Он предлагает большой 6,7-дюймовый экран, топовые характеристики и ничего лишнего. Это прямой наследник философии S21 Ultra. Galaxy S25 Edge: Более имиджевая и тонкая модель, выполненная из премиальных материалов, таких как титан. Отличный выбор для тех, кто ценит эстетику.

Более имиджевая и тонкая модель, выполненная из премиальных материалов, таких как титан. Отличный выбор для тех, кто ценит эстетику. Galaxy Z Flip 7: Если вы готовы к экспериментам, эта "раскладушка" предложит совершенно новый пользовательский опыт благодаря своему вертикальному складному экрану и компактности.

Если вы готовы к экспериментам, эта "раскладушка" предложит совершенно новый пользовательский опыт благодаря своему вертикальному складному экрану и компактности. Galaxy Z Fold 7: Складной аппарат книжного формата тоже способен выступить интересной альтернативой. Galaxy Z Fold 7 — технологически передовая модель линейки с 8-дюймовым дисплеем внутри и мощной 200-Мп камерой.

Galaxy S25 Ultra: актуальный флагман Samsung Фото: Future

Что насчет Galaxy S25 Ultra

Если же крупный 6,9-дюймовый форм-фактор, стилус в корпусе и угловатый дизайн выглядят привлекательно, то Galaxy S25 Ultra — бескомпромиссный выбор. Он мощнее, имеет титановые рамки, великолепный антибликовый экран и в целом ощущается как сильеый апгрейд по сравнению с S21 Ultra.

Стоит ли подождать

Еще можно дождаться начала 2026 года, когда Samsung представит линейку Galaxy S26. Ожидается, что поддержка Galaxy S21 Ultra прекратится примерно в это же время, так что переход на самый свежий флагман будет максимально логичным.

Конечно, можно продолжать пользоваться S21 Ultra и после окончания поддержки, но это рискованно: без обновлений безопасности смартфон станет уязвимым для атак.

Раньше Фокус писал, что компактный планшет Samsung удивил низкой ценой в 6000 грн и приятным экраном. Samsung представила Galaxy Tab A11 — недорогой планшет, который обещает стать хитом в бюджетном сегменте и составить конкуренцию iPad mini. Он получил 90-герцевый дисплей и длительную поддержку обновлениями.