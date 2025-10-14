Galaxy S21 Ultra зникне назавжди: що купити на заміну популярному флагману Samsung (фото)

Термін підтримки одного з найвдаліших флагманів Samsung — Galaxy S21 Ultra — добігає кінця. Смартфон отримав своє останнє велике оновлення і скоро позбудеться навіть патчів безпеки. Але є новинки, на які варто звернути увагу його власникам.

Galaxy S21 Ultra, випущений 2021 року, став останнім автентичним флагманом S-серії. Наступні Ultra-моделі фактично стали реінкарнацією лінійки Note з вбудованим стилусом. Багато фанатів залишилися вірні саме цій моделі, але настав час рухатися далі, пише SamMobile.

Якщо не потрібен S Pen

Для тих, кому подобаються смартфони Samsung без стилусів і в класичному дизайні, є кілька чудових варіантів:

Galaxy S25+: Він пропонує великий 6,7-дюймовий екран, топові характеристики і нічого зайвого. Це прямий спадкоємець філософії S21 Ultra.

Galaxy S25 Edge: Більш іміджева і тонка модель, виконана з преміальних матеріалів, таких як титан. Чудовий вибір для тих, хто цінує естетику.

Galaxy Z Flip 7: Якщо ви готові до експериментів, ця "розкладачка" запропонує абсолютно новий користувацький досвід завдяки своєму вертикальному складному екрану і компактності.

Galaxy Z Fold 7: Складаний апарат книжкового формату теж здатний виступити цікавою альтернативою. Galaxy Z Fold 7 — технологічно передова модель лінійки з 8-дюймовим дисплеєм всередині та потужною 200-Мп камерою.

Що щодо Galaxy S25 Ultra

Якщо ж великий 6,9-дюймовий форм-фактор, стилус у корпусі та незграбний дизайн виглядають привабливо, то Galaxy S25 Ultra — безкомпромісний вибір. Він потужніший, має титанові рамки, чудовий антивідблисковий екран і загалом відчувається як сильний апгрейд порівняно з S21 Ultra.

Чи варто почекати

Ще можна дочекатися початку 2026 року, коли Samsung представить лінійку Galaxy S26. Очікується, що підтримка Galaxy S21 Ultra припиниться приблизно в цей же час, тож перехід на найсвіжіший флагман буде максимально логічним.

Звичайно, можна продовжувати користуватися S21 Ultra і після закінчення підтримки, але це ризиковано: без оновлень безпеки смартфон стане вразливим для атак.

Раніше Фокус писав, що компактний планшет Samsung здивував низькою ціною в 6000 грн і приємним екраном. Samsung представила Galaxy Tab A11 — недорогий планшет, який обіцяє стати хітом у бюджетному сегменті і скласти конкуренцію iPad mini. Він отримав 90-герцевий дисплей і тривалу підтримку оновленнями.