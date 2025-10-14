Солнечные панели улучшили на 28%, просто налив на них воды: ученые в восторге

Международная группа ученых разработала доступный метод охлаждения солнечных панелей с помощью стоячей воды. Он повышает их производительность почти на треть. Эта технология не требует сложного оборудования и легко внедряется в существующие системы.

Related video

При нагреве эффективность солнечных панелей падает. Но есть действенное решение, использующее тонкий слой воды прямо на поверхности модуля. При этом, в отличие от других систем жидкостного охлаждения, здесь не нужны ни насосы, ни сложная циркуляция, пишет PV Magazine.

Конструкция предельно проста. По периметру передней поверхности солнечной панели приклеиваются четыре полоски из прозрачного стекла, создавая своего рода открытый контейнер. В него заливается слой воды толщиной всего 1 см. Вода поглощает избыточное тепло, охлаждая панель, а затем испаряется.

Что показали тесты

Ученые протестировали три типа воды: морскую, водопроводную и опресненную. Эксперименты проводились в Индии в мае-июне, когда температура была максимальной. Опресненная вода показала лучший результат, уменьшив температуру панели на 8,2°C, что привело к увеличению суточной выработки энергии на 28,3%.

Водопроводная же снизила температуру на 7,2°C и повысила отдачу на 16,6%. Наконец, морская вода обеспечивает охлаждение на 7,4°C и 14,9-процентный рост генерации. Интересно, что, несмотря на использование морской воды, на поверхности панели не образовывалось отложений соли. Вероятно, это связано с тем, что воду меняли ежедневно.

Выгода и экология

С экономической точки зрения, выгоднее всего оказалось применение морской воды из-за ее доступности и практически нулевой стоимости. Это также продлевает срок службы модуля. А по части экологии наилучшим вариантом стала опресненная вода. За 20 лет эксплуатации такая система позволяет сократить выбросы CO₂ на 44,2% по сравнению с обычной панелью без охлаждения.

В целом такой метод открывает новые возможности для повышения эффективности солнечных электростанций, особенно в жарких регионах.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели "отвернули" от солнца, но странным образом они генерировали энергию. В Германии введена в эксплуатацию "первая в мире" вертикальная плавучая солнечная электростанция. Система также улучшает качество воды и создает новые места обитания для рыб и птиц.