Сонячні панелі покращили на 28%, просто наливши на них води: вчені в захваті

Міжнародна група вчених розробила доступний метод охолодження сонячних панелей за допомогою стоячої води. Він підвищує їхню продуктивність майже на третину. Ця технологія не потребує складного обладнання і легко впроваджується в наявні системи.

При нагріванні ефективність сонячних панелей падає. Але є дієве рішення, що використовує тонкий шар води прямо на поверхні модуля. При цьому, на відміну від інших систем рідинного охолодження, тут не потрібні ні насоси, ні складна циркуляція, пише PV Magazine.

Конструкція гранично проста. По периметру передньої поверхні сонячної панелі приклеюються чотири смужки з прозорого скла, створюючи свого роду відкритий контейнер. У нього заливається шар води завтовшки всього 1 см. Вода поглинає надлишкове тепло, охолоджуючи панель, а потім випаровується.

Що показали тести

Учені протестували три типи води: морську, водопровідну та опріснену. Експерименти проводилися в Індії в травні-червні, коли температура була максимальною. Опріснена вода показала найкращий результат, зменшивши температуру панелі на 8,2°C, що призвело до збільшення добового вироблення енергії на 28,3%.

Водопровідна ж знизила температуру на 7,2°C і підвищила віддачу на 16,6%. Нарешті, морська вода забезпечує охолодження на 7,4°C і 14,9-відсоткове зростання генерації. Цікаво, що, незважаючи на використання морської води, на поверхні панелі не утворювалося відкладень солі. Ймовірно, це пов'язано з тим, що воду міняли щодня.

Вигода та екологія

З економічної точки зору, найвигіднішим виявилося застосування морської води через її доступність і практично нульову вартість. Це також подовжує термін служби модуля. А щодо екології найкращим варіантом стала опріснена вода. За 20 років експлуатації така система дає змогу скоротити викиди CO₂ на 44,2% порівняно зі звичайною панеллю без охолодження.

Загалом такий метод відкриває нові можливості для підвищення ефективності сонячних електростанцій, особливо в жарких регіонах.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі "відвернули" від сонця, але дивним чином вони генерували енергію. У Німеччині введено в експлуатацію "першу в світі" вертикальну плавучу сонячну електростанцію. Система також покращує якість води і створює нові місця проживання для риб і птахів.