Мегабатареи в Украине спасут от блекаутов: почему эта технология так важна (фото)

Гигантские батарейные хранилища становятся буфером, который сглаживает пики и провалы в энергосистеме. Технология давно применяется по всему миру, а сегодня внедряется и в Украине.

Спрос на стационарные системы хранения энергии (BESS) растет взрывными темпами. Только в США за 2024 год их емкость выросла на 66%. Эти установки, похожие на большие транспортные контейнеры, играют ключевую роль в стабилизации электросети и переходе на возобновляемые источники, пишет Financial Times.

Главная задача BESS — сохранение излишков энергии, когда ее много (например, днем от солнечных панелей), чтобы отдавать ее в моменты пикового спроса. Это позволяет предотвращать отключения и стабилизировать цены на электричество.

Яркий пример из-за рубежа — Калифорния, которая после серии блэкаутов в 2020 году сделала ставку на эти системы. Теперь в накладные часы аккумуляторы обеспечивают до 30% всего электричества штата. А Tesla построила крупнейшую в мире станцию Supercharger, которая работает полностью автономно от сети, питаясь от собственных солнечных панелей и гигантских аккумуляторов Megapack.

Почему это важно для Украины

Децентрализованная сеть из множества таких хранилищ гораздо устойчивее к ударам врага, чем несколько крупных электростанций. Развертывание сети BESS по всей стране позволит быстрее восстанавливать питание после атак и стабилизировать работу сети при пиковых нагрузках, особенно зимой. Кроме того, отдача от солнечных и ветряных станций таким образом повышается, а зависимость от крупнейших и самых уязвимых генерирующих мощностей снижена. К тому же батареи для BESS рассчитаны на длительный и предсказуемый 20-летний срок службы.

Система хранения энергии ДТЭК Фото: ДТЭК

Реальные проекты уже введены в эксплуатацию. К примеру, в сентябре ДТЭК совместно с американской компанией Fluence завершили строительство крупнейшей в Восточной Европе сети систем хранения энергии. Это комплекс из шести объектов в Киевской и Днепропетровской областях общей мощностью 200 МВт и емкостью 400 МВт·ч. В течение двух часов он способен питать около 600 000 домохозяйств. Проект стоимостью €125 млн был реализован в рекордные сроки — всего за год.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, запуск этого комплекса — практический шаг к укреплению энергетической устойчивости Украины. Оборудование уменьшает риск аварийных отключений и готовит инфраструктуру к зимнему периоду.

Раньше Фокус писал, спасет ли агрофотовольтаика Украину от новых отключений света. Солнечные панели на фермерских полях позволяют сочетать производство энергии и выращивание сельскохозяйственной продукции. Такую технологию называют агрофотовольтаикой.