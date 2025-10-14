Мегабатареї в Україні врятують від блекаутів: чому ця технологія така важлива (фото)

Гігантські батарейні сховища стають буфером, який згладжує піки і провали в енергосистемі. Технологію давно застосовують у всьому світі, а сьогодні впроваджують і в Україні.

Попит на стаціонарні системи зберігання енергії (BESS) зростає вибуховими темпами. Тільки в США за 2024 рік їхня ємність зросла на 66%. Ці установки, схожі на великі транспортні контейнери, відіграють ключову роль у стабілізації електромережі та переході на поновлювані джерела, пише Financial Times.

Головне завдання BESS — збереження надлишків енергії, коли її багато (наприклад, вдень від сонячних панелей), щоб віддавати її в моменти пікового попиту. Це дає змогу запобігати відключенням і стабілізувати ціни на електрику.

Яскравий приклад з-за кордону — Каліфорнія, яка після серії блекаутів 2020 року зробила ставку на ці системи. Тепер у накладні години акумулятори забезпечують до 30% усієї електрики штату. А Tesla побудувала найбільшу у світі станцію Supercharger, яка працює повністю автономно від мережі, живлячись від власних сонячних панелей і гігантських акумуляторів Megapack.

Чому це важливо для України

Децентралізована мережа з безлічі таких сховищ набагато стійкіша до ударів ворога, ніж кілька великих електростанцій. Розгортання мережі BESS по всій країні дасть змогу швидше відновлювати живлення після атак і стабілізувати роботу мережі під час пікових навантажень, особливо взимку. Крім того, віддача від сонячних і вітряних станцій у такий спосіб підвищується, а залежність від найбільших і найвразливіших генеруючих потужностей знижена. До того ж батареї для BESS розраховані на тривалий і передбачуваний 20-річний термін служби.

Реальні проєкти вже введено в експлуатацію. Наприклад, у вересні ДТЕК спільно з американською компанією Fluence завершили будівництво найбільшої у Східній Європі мережі систем зберігання енергії. Це комплекс із шести об'єктів у Київській і Дніпропетровській областях загальною потужністю 200 МВт і ємністю 400 МВт-год. Протягом двох годин він здатний живити близько 600 000 домогосподарств. Проєкт вартістю €125 млн було реалізовано в рекордні строки — лише за рік.

За словами міністра енергетики Світлани Гринчук, запуск цього комплексу — практичний крок до зміцнення енергетичної стійкості України. Обладнання зменшує ризик аварійних відключень і готує інфраструктуру до зимового періоду.

