Солнечные панели по-новому: спасет ли агрофотовольтаика Украину от новых отключений света

Солнечные панели на фермерских полях позволяют сочетать производство энергии и выращивание сельскохозяйственной продукции. Такую технологию называют агрофотовольтаикой.

Related video

Эта инновация уже внедряется и может принести большую пользу Украине, но война, экономическая нестабильность и отсутствие государственной поддержки тормозят процесс. Издание Бизнес.Район в своей статье объяснило, как работает агрофотовольтаика и может ли она значительно изменить украинскую энергетику к лучшему.

Агрофотовольтаика: принципы, преимущества и недостатки

Агрофотовольтаика предусматривает установку солнечных панелей прямо на полях, где в данный момент выращиваются те или иные растения. Впервые ее применили фермеры из Японии в 2004 году, и с тех пор технология получила немалую популярность в разных странах мира.

Солнечные панели размещают на специальных конструкциях, чтобы под ними могли расти зерновые, овощи или ягоды, а также проезжала аграрная техника. Обычно используют сорта, которые комфортно себя чувствуют в тени, ведь панели закрывают от света. Для некоторых растений такие условия даже полезны.

Например, исследования в Южной Корее показали, что брокколи, выращенное под тенью солнечных панелей, имеет более насыщенный зеленый цвет, при этом урожайность почти не меняется. Под частичным затенением они меньше страдают от солнца и дают лучший урожай. А во Франции под солнечными панелями создают виноградники.

В странах с более холодным климатом, например, Дании, солнечные панели размещают на большем расстоянии друг от друга, чтобы растения получали больше света и тепла.

Солнечная электростанция в Житомирской области Фото: Тесла Агро

Научный сотрудник Университета Шеффилда (Великобритания) Ричард Рэндл-Боггис, который занимается развитием гибридных систем продовольствия и энергии, в одном из исследований отметил, что на одном экспериментальном участке в Кении благодаря агрофотовольтаике урожай капусты вырос на 24%.

Солнечные панели создают особый микроклимат, который снижает температуру почвы и испарение влаги, поэтому такие поля нужно меньше поливать. Это особенно полезно в засушливых регионах.

Часто такие плантации поливают с помощью капельных систем, чтобы уменьшать испарение. Специальные мониторинговые системы помогают оценивать урожайность и производство энергии для повышения эффективности.

Не все сельскохозяйственные культуры хорошо растут под солнечными панелями, поскольку некоторые требуют много света. Кроме того, стоимость самого оборудования для агрофотовольтаики и его монтаж стоят дороже традиционных солнечных электростанций, ведь нужно построить воздушную линию электропередач и использовать много металла для опор.

Агрофотовольтаика в Украине

В Украине технологию агрофотовольтаики впервые внедрили в 2021 году. Экспериментальный проект "Тесла Агро" эффективно соединил производство электроэнергии и выращивание голубики.

Солнечные панели помогают выращивать голубику в Украине Фото: Тесла Агро

Национальная экономическая стратегия Украины до 2030 года определила декарбонизацию одним из приоритетных направлений, агрофотовольтаика же относится к "зеленым" источникам энергии. Однако в Министерстве энергетики авторам сообщили, что для определения целесообразности развития технологии нужно провести дополнительные исследования. В частности определить потенциал по эффективному использованию земельных ресурсов.

Глава Департамента агропромышленного развития Волыни Юрий Юрченко утверждает, что сложная ситуация заставляет украинских фермеров искать альтернативные источники энергии. По его словам, с конца 2021 года аграрии Волыни построили для собственных нужд 25 солнечных электростанций общей мощностью 3,4 МВт.

Однако панели пока не устанавливают непосредственно на полях, которые используют для выращивания растений. Как правило, их монтируют на животноводческих фермах, зданиях и незасеянных земельных участках.

"Образцов классической агрофотовольтаики у нас пока очень мало, поэтому она пока не имеет значительного влияния на рынок зеленой энергетики Украины", — сообщил председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

Он предполагает, что после завершения войны больше фермеров и аграрных компаний начнут внедрять агрофотовольтаику на объектах, которые трудно подключить к электросетям. Этому будут способствовать снижение цен на солнечные панели, потребность в автономном энергообеспечении и возможность эффективного использования земельных участков

В 2024 году в Украине появилась общественная организация "Ассоциация Агровольтаики Украины", которая развивает это направление. Она инициировала пилотный проект по технологии агрофотовольтаики в Черкасской области — Первый опытно-промышленный тепличный комплекс "Канев — 2" площадью около 22 гектаров. Также ассоциация инициирует учебные программы и курсы повышения квалификации, чтобы обеспечить экспертизу для эффективного управления такими системами.

Ранее исследование, проведенное в окрестностях города Ремси в США, показало положительное влияние солнечных панелей на луга. Они способствуют росту растений в засушливых землях, создавая тень.

Между тем другое исследование показало, что солнечные электростанции выгодно сочетать с пастбищами для скота. Эксперимент показал, что овцы, которые пасутся возле панелей, могут давать более качественную шерсть, чем другие.