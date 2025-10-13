Cонячні панелі по-новому: чи врятує агрофотовольтаїка Україну від нових відключень світла

Cонячні панелі на фермерських полях дозволяють поєднувати виробництво енергії та вирощування сільськогосподарської продукції. Таку технологію називають агрофотовольтаїкою.

Related video

Ця інновація вже впроваджується і може принести велику користь Україні, але війна, економічна нестабільність та відсутність державної підтримки гальмують процес. Видання Бізнес.Район у своїй статті пояснило, як працює агрофотовольтаїка і чи може вона значно змінити українську енергетику на краще.

Агрофотовольтаїка: принципи, переваги та недоліки

Агрофотовольтаїка передбачає встановлення сонячних панелей прямо на полях, де в цей момент вирощуються ті чи інші рослини. Вперше її застосували фермери з Японії у 2004 році, і з того часу технологія здобула чималу популярність у різних країнах світу.

Сонячні панелі розміщують на спеціальних конструкціях, щоб під ними могли рости зернові, овочі або ягоди, а також проїзжала аграрна техніка. Зазвичай використовують сорти, які комфортно себе почувають у тіні, адже панелі закривають від світла. Для деяких рослин такі умови навіть корисні.

Наприклад, дослідження в Південній Кореї показали, що броколі, вирощене під тінню сонячних панелей, має більш насичений зелений колір, при цьому врожайність майже не змінюється. Під частковим затіненням вони менше страждають від сонця і дають кращий врожай. А у Франції під сонячними панелями створюють виноградники.

У країнах з холоднішим кліматом, наприклад, Данії, сонячні панелі розміщують на більшій відстані одна від одної, щоб рослини отримували більше світла і тепла.

Сонячна електростанція у Житомирській області Фото: Тесла Агро

Науковий співробітник Університету Шеффілда (Велика Британія) Річард Рендл-Боггіс, який займається розвитком гібридних систем продовольства та енергії, в одному із досліджень зазначив, що на одній експериментальній ділянці у Кенії завдяки агрофотовольтаїці врожай капусти зріс на 24%.

Сонячні панелі створюють особливий мікроклімат, який знижує температуру ґрунту і випаровування вологи, тому такі поля потрібно менше поливати. Це особливо корисно у посушливих регіонах.

Часто такі плантації поливають за допомогою крапельних систем, щоб зменшувати випаровування. Спеціальні моніторингові системи допомагають оцінювати врожайність і виробництво енергії для підвищення ефективності.

Не всі сільскогосподарські культури добре ростуть під сонячними панелями, оскільки деякі потребують багато світла. Крім того, вартість самого обладнання для агрофотовольтаїки та його монтаж коштують дорожче за традиційні сонячні електростанції, адже потрібно побудувати повітряну лінію електропередач та використовувати багато металу для опор.

Агрофотовольтаїка в Україні

В Україні технологію агрофотовольтаїки вперше впровадили у 2021 році. Експериментальний проєкт "Тесла Агро" ефективно поєднав виробництво електроенергії та вирощування лохини.

Сонячні панелі допомагають вирощувати лохину в Україні Фото: Тесла Агро

Національна економічна стратегія України до 2030 року визначила декарбонізацію одним з пріоритетних напрямків, агрофотовольтаїка ж належить до "зелених" джерел енергії. Однак у Міністерстві енергетики авторам повідомили, що для визначення доцільності розвитку технології потрібно провести додаткові дослідження. Зокрема визначити потенціал щодо ефективного використання земельних ресурсів.

Голова Департаменту агропромислового розвитку Волині Юрій Юрченко стверджує, що складна ситуація змушує українських фермерів шукати альтернативні джерела енергії. За його словами, з кінця 2021 року аграрії Волині побудували для власних потреб 25 сонячних електростанцій загальною потужністю 3,4 МВт.

Однак панелі наразі не встановлюють безпосередньо на полях, які використовують для вирощування рослин. Як правило, їх монтують на тваринницьких фермах, будівлях та незасіяних земельних ділянках.

"Зразків класичної агрофотовольтаїки у нас наразі дуже мало, тому вона поки не має значного впливу на ринок зеленої енергетики України", – повідомив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

Він припускає, що після завершення війни більше фермерів та аграрних компаній почнуть впроваджувати агрофотовольтаїку на об'єктах, які важко під'єднати до електромереж. Цьому сприятимуть зниження цін на сонячні панелі, потреба в автономному енергозабезпеченні та можливість ефективного використання земельних ділянок

У 2024 році в Україні з’явилась громадська організація "Асоціація Агровольтаїки України", яка розвиває цей напрямок. Вона ініціювала пілотний проєкт з технології агрофотовольтаїки в Черкаській області – Перший дослідно-промисловий тепличний комплекс "Канів – 2" площею близько 22 гектарів. Також асоціація ініціює навчальні програми та курси підвищення кваліфікації, щоб забезпечити експертизу для ефективного управління такими системами.

Раніше дослідження, проведене на околицях міста Ремсі в США, показало позитивний вплив сонячних панелей на луги. Вони сприяють росту рослин у посушливих землях, створюючи тінь.

Тим часом інше дослідження показало, що сонячні електростанції вигідно поєднувати із пасовищами для худоби. Експеримент показав, що вівці, які пасуться біля панелей, можуть давати якіснішу вовну, ніж інші.