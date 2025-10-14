Литиевые батареи могут испортить жизнь: что вам нужно знать про скрытую угрозу

Часто пользователи даже не задумываются, на каком аккумуляторе работает их гаджет. В основном смартфоны, ноутбуки и прочие устройства оснащены литиевыми батареями. И как раз такие батареи могут быть небезопасны.

Проблема заключается в так называемом "тепловом разгоне", когда аккумулятор устройства перегревается, выходит из строя и может загореться, поясняет New York Times. Ситуация становится еще более рискованной, если дело происходит, например, на борту самолета, поэтому для перевозки электронных устройств на литиевых аккумуляторах разрабатывают специальные правила.

Как отмечает издание, проверить, какая батарея установлена в вашем гаджете, можно довольно простым способом. Если устройство можно перезарядить, скорее всего, оно работает как раз на литиевом аккумуляторе. А собеседники издания, занимающиеся вопросами безопасности, говорят о том, что правила транспортировки гаджетов следовало бы сделать более понятными для самих пассажиров: мол, речь должна идти именно о "перезаряжаемых устройствах". Так людям будет легче сориентироваться – а ведь обычно у каждого путешественника с собой есть не менее четырех перезаряжаемых гаджетов (а значит, оснащенных литиевыми аккумуляторами).

Между прочим, к таким гаджетам, кроме уже упомянутых телефонов и ноутбуков, относятся смарт-часы, умные зубные щетки, портативные зарядные устройства, вейпы и даже некоторые беспроводные фены.

Так что, если соберетесь в поездку, учтите, что гаджеты с литий-ионными или литий-металлическими аккумуляторами лучше всего перевозить в ручной клади. Чтобы избежать инцидентов с внезапным возгоранием и прочих неприятностей, устройства должны быть выключены, защищены от случайного включения и упакованы таким образом, чтобы не повредиться.

Ранее стало известно, что твердотельные аккумуляторы стали "неубиваемыми" благодаря обычному железу. Исследователям удалось решить проблемы на разных этапах жизненного цикла аккумуляторов – от изготовления до утилизации.

Также сообщалось, что необычная технология сильно продлит срок службы аккумуляторов. Тогда речь шла о системе на базе искусственного интеллекта, которая может предсказать, сколько еще прослужит литий-ионная батарея.