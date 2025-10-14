Літієві батареї можуть зіпсувати життя: що вам потрібно знати про приховану загрозу

Часто користувачі навіть не замислюються, на якому акумуляторі працює їхній гаджет. В основному смартфони, ноутбуки та інші пристрої оснащені літієвими батареями. І якраз такі батареї можуть бути небезпечні.

Related video

Проблема полягає в так званому "тепловому розгоні", коли акумулятор пристрою перегрівається, виходить з ладу і може загорітися, пояснює New York Times. Ситуація стає ще більш ризикованою, якщо справа відбувається, наприклад, на борту літака, тому для перевезення електронних пристроїв на літієвих акумуляторах розробляють спеціальні правила.

Як зазначає видання, перевірити, яка батарея встановлена у вашому гаджеті, можна досить простим способом. Якщо пристрій можна перезарядити, найімовірніше, він працює саме на літієвому акумуляторі. А співрозмовники видання, які опікуються питаннями безпеки, кажуть про те, що правила транспортування гаджетів варто було б зробити більш зрозумілими для самих пасажирів: мовляв, мова має йти саме про "пристрої, які можна перезарядити". Так людям буде легше зорієнтуватися — але ж зазвичай у кожного мандрівника із собою є щонайменше чотири гаджети, які можна перезаряджати (а отже, оснащені літієвими акумуляторами).

Між іншим, до таких ґаджетів, окрім уже згаданих телефонів і ноутбуків, належать смарт-годинники, розумні зубні щітки, портативні зарядні пристрої, вейпи і навіть деякі бездротові фени.

Тож, якщо зберетеся в поїздку, врахуйте, що гаджети з літій-іонними або літій-металевими акумуляторами найкраще перевозити в ручній поклажі. Щоб уникнути інцидентів із раптовим загорянням та інших неприємностей, пристрої мають бути вимкнені, захищені від випадкового ввімкнення і упаковані таким чином, щоб не пошкодитися.

Раніше стало відомо, що твердотільні акумулятори стали "невбиваними" завдяки звичайному залізу. Дослідникам вдалося вирішити проблеми на різних етапах життєвого циклу акумуляторів — від виготовлення до утилізації.

Також повідомлялося, що незвичайна технологія сильно продовжить термін служби акумуляторів. Тоді йшлося про систему на базі штучного інтелекту, яка може передбачити, скільки ще прослужить літій-іонна батарея.