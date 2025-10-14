Киев установит солнечные панели на 830 домах: кто получит бесплатную энергию

Данный проект призван обеспечить резервное питание для критически важной инфраструктуры на случай блекаутов.

Солнечными панелями планируется оборудовать сотни больниц, школ, детских садов и жилых домов. Общая мощность новых электростанций составит около 178 МВт, пишут UBN и censor.net.

В упомянутых учреждениях, помимо солнечных модулей, установят и аккумуляторы. Это позволит объектам работать полностью автономно в течение 4-6 часов в случае отключения основного электроснабжения. "Внедрение этой концепции обеспечит запасное питание для структур здравоохранения, образования, социальной защиты и жилого фонда, создав для них резерв на случай повреждения централизованных сетей", — пояснили в КГГА.

Финансировать проект планируется за счет городского и государственного бюджетов, а также с привлечением средств инвесторов и международных финорганизаций. В Киеве уже есть успешные примеры внедрения солнечной энергетики. Например, в роддоме №3 установлена СЭС на 120 кВт, а в больнице №12 — на 100 кВт. Также в жилом доме на улице Большой Васильковской работает крышная СЭС с аккумуляторами, которая питает лифты, насосы и другое необходимое оснащение.

Всего в жилых домах столицы уже установлено около сотни СЭС, которые не только покрывают насущные нужды во время отключений, но и могут отдавать излишки в общую сеть.

