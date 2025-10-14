Київ встановить сонячні панелі на 830 будинках: хто отримає безкоштовну енергію

Цей проєкт покликаний забезпечити резервне живлення для критично важливої інфраструктури на випадок блекаутів.

Related video

Сонячними панелями планують обладнати сотні лікарень, шкіл, дитячих садків і житлових будинків. Загальна потужність нових електростанцій становитиме близько 178 МВт, пишуть UBN і censor.net.

У згаданих установах, крім сонячних модулів, встановлять і акумулятори. Це дасть змогу об'єктам працювати повністю автономно протягом 4-6 годин у разі відключення основного електропостачання. "Впровадження цієї концепції забезпечить запасне живлення для структур охорони здоров'я, освіти, соціального захисту та житлового фонду, створивши для них резерв на випадок пошкодження централізованих мереж", — пояснили в КМДА.

Фінансувати проєкт планується коштом міського та державного бюджетів, а також із залученням коштів інвесторів і міжнародних фінорганізацій. У Києві вже є успішні приклади впровадження сонячної енергетики. Наприклад, у пологовому будинку №3 встановлено СЕС на 120 кВт, а в лікарні №12 — на 100 кВт. Також у житловому будинку на вулиці Великій Васильківській працює дахова СЕС з акумуляторами, яка живить ліфти, насоси та інше необхідне оснащення.

Загалом у житлових будинках столиці вже встановлено близько сотні СЕС, які не тільки покривають нагальні потреби під час відключень, а й можуть віддавати надлишки в загальну мережу.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі поліпшили на 28%, просто наливши на них води. Міжнародна група вчених розробила доступний метод охолодження сонячних панелей за допомогою стоячої води. Він підвищує їхню продуктивність майже на третину. Ця технологія не потребує складного обладнання і легко впроваджується в наявні системи.