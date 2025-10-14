Аккумуляторы из Китая подешевели на 65%: почему это плохо для всего мира и Украины

За последние два года, с января 2023-го по август 2025-го, минимальная цена на литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы из Китая упала на 65,79%. Это привело к очень негативным последствиям.

Аккумуляторная промышленность Китая — редкий пример отрасли, которая в целом опережает аналоги в других странах, но сталкивается при этом с "инволюцией" из-за нерациональной конкуренции. Ситуацию проанализировало издание European Central Station.

Плохие последствия низких цен на аккумуляторы

Чрезмерное снижение цен приводит к таким последствиям:

резкое увеличение рисков для качества и безопасности (экономия на материалах и плохой контроль производства);

трудность поддержания технологических инноваций;

экосистема отрасли попадает в порочный круг;

самоограничение в международной конкуренции.

Например, при сборки элементов в аккумуляторные блоки между ними наносится слой теплоизолирующего аэрогеля, который используется для замедления распространения теплового разгона в экстремальных ситуациях. Его нужно наносить в форме квадрата с меньшим квадратом внутри, но со временем для экономии она упростилась до одного квадрата, а затем вовсе до одной горизонтальной линии.

Чтобы улучшить плотность энергии аккумулятора, скорость зарядки и другие заявленные параметры, некоторые производители сокращают запас прочности, резервируя менее 5% от общей емкости в качестве буфера на случай различных экстремальных ситуаций.

Помимо физического запаса прочности, сокращается и финансовый запас прочности. Ведущие производители аккумуляторов обычно создают резервный фонд для обеспечения качества проданных аккумуляторов, чтобы покрыть потенциальные расходы в случае списания аккумуляторов, их переработки или случайных аварий. Эта часть, скорее всего, будет сокращена при снижении цен.

Сложность поддержания технологических инноваций и порочный круг отраслевой экосистемы по сути являются двумя сторонами одной медали, порождая принцип: "низкая цена — низкое качество — низкая прибыль — низкие инвестиции". Такая политика навредила всей отрасли, поскольку зарубежные покупатели уже не желают покупать даже хорошие китайские батареи по разумной цене.

При этом с 2021 года по настоящее время китайские производители аккумуляторов значительно превзошли своих японских и корейских конкурентов по масштабу и технологиям благодаря инновациям. Сейчас Китай является ключевым игроком на мировом рынке, и падение качества ему вовсе не на руку.

Причины падения цен в Китае

В Китае очень много предприятий, и чтобы получить преимущество перед конкурентами, производители начинают сильно занижать цены, экономить на материалах и ухудшать качество. Правительство страны обратило на это внимание, и летом 2025 года потребовало, чтобы предприятия воздержались от конкуренции "инволюционного типа". Cтоит отметить, что явление свойственно лишь производителям второго и третьего эшелона, а ведущие компании стабильно получают заказы и сохраняют рентабельность.

СATL является одним из ведущих производителей аккумуляторов для электромобилей Фото: CATL

Значительное падение цен связано не только с "инволюцией". С начала 2023 года по начало 2024 года стоимость аккумуляторов снижалась синхронно с ценой на карбонат лития. С середины 2024 года стоимость сырья оставалась относительно стабильной, а цена аккумуляторных элементов снизилась примерно до уровня себестоимости в 0,4 юаня/Вт⋅ч.

Однако падение цен не остановилось. В "Инициативе по борьбе со злонамеренной конкуренцией в аккумуляторной отрасли", опубликованная Ассоциацией производителей аккумуляторов Китая в июне 2025 года указано, что причиной стала ценовая война в секторе электромобилей.

В Китае действует онлайн-платформу для торгов, предназначенная для производителей новых энергетических транспортных средств, продажи которых стремительно росли в последние два года. На Каждая компания, участвующая в торгах, может видеть свой рейтинг предложений в режиме реального времени, но не конкретные предложения конкурентов или разницу в ценах между ними.

Единственное правило заключается в том, что на первом месте находится компания с самой низкой ценой, а доля заказа строго привязана к итоговому рейтингу. Участник с самой низкой ценой получает самый большой заказ. Этот механизм вынуждает поставщиков постоянно снижать свои предложения для сохранения своей доли рынка, больше надеясь на масштабные поставки, а не на прибыль.

Ранее Китай ввел ограничения на экспорт средств для изготовления литий-ионных аккумуляторов ответ на давление со стороны США. Это может иметь негативные последствия для всего мирового рынка.