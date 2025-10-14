Акумулятори з Китаю подешевшали на 65%: чому це погано для всього світу й України

За останні два роки, з січня 2023-го по серпень 2025-го, мінімальна ціна на літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) акумулятори з Китаю впала на 65,79%. Це призвело до дуже негативних наслідків.

Акумуляторна промисловість Китаю — рідкісний приклад галузі, яка загалом випереджає аналоги в інших країнах, але стикається при цьому з "інволюцією" через нераціональну конкуренцію. Ситуацію проаналізувало видання European Central Station.

Погані наслідки низьких цін на акумулятори

Надмірне зниження цін призводить до таких наслідків:

різке збільшення ризиків для якості та безпеки (економія на матеріалах і поганий контроль виробництва);

труднощі підтримки технологічних інновацій;

екосистема галузі потрапляє в порочне коло;

самообмеження в міжнародній конкуренції.

Наприклад, під час складання елементів в акумуляторні блоки між ними наноситься шар теплоізолюючого аерогелю, який використовується для уповільнення поширення теплового розгону в екстремальних ситуаціях. Його потрібно наносити у формі квадрата з меншим квадратом усередині, але з часом для економії вона спростилася до одного квадрата, а потім зовсім до однієї горизонтальної лінії.

Щоб поліпшити щільність енергії акумулятора, швидкість заряджання та інші заявлені параметри, деякі виробники скорочують запас міцності, резервуючи менш ніж 5% від загальної ємності як буфер на випадок різних екстремальних ситуацій.

Крім фізичного запасу міцності, скорочується і фінансовий запас міцності. Провідні виробники акумуляторів зазвичай створюють резервний фонд для забезпечення якості проданих акумуляторів, щоб покрити потенційні витрати в разі списання акумуляторів, їх переробки або випадкових аварій. Цю частину, найімовірніше, буде скорочено при зниженні цін.

Складність підтримки технологічних інновацій і порочне коло галузевої екосистеми по суті є двома сторонами однієї медалі, породжуючи принцип: "низька ціна — низька якість — низький прибуток — низькі інвестиції". Така політика нашкодила всій галузі, оскільки закордонні покупці вже не бажають купувати навіть хороші китайські батареї за розумною ціною.

При цьому з 2021 року по теперішній час китайські виробники акумуляторів значно перевершили своїх японських і корейських конкурентів за масштабом і технологіями завдяки інноваціям. Зараз Китай є ключовим гравцем на світовому ринку, і падіння якості йому зовсім не на руку.

Причини падіння цін у Китаї

У Китаї дуже багато підприємств, і щоб отримати перевагу перед конкурентами, виробники починають сильно занижувати ціни, економити на матеріалах і погіршувати якість. Уряд країни звернув на це увагу, і влітку 2025 року зажадав, щоб підприємства утрималися від конкуренції "інволюційного типу". Варто зазначити, що явище властиве лише виробникам другого і третього ешелону, а провідні компанії стабільно отримують замовлення і зберігають рентабельність.

СATL є одним із провідних виробників акумуляторів для електромобілів Фото: CATL

Значне падіння цін пов'язане не тільки з "інволюцією". З початку 2023 року до початку 2024 року вартість акумуляторів знижувалася синхронно з ціною на карбонат літію. Із середини 2024 року вартість сировини залишалася відносно стабільною, а ціна акумуляторних елементів знизилася приблизно до рівня собівартості в 0,4 юаня/Вт⋅год.

Однак падіння цін не зупинилося. В "Ініціативі по боротьбі зі зловмисною конкуренцією в акумуляторній галузі", опублікованій Асоціацією виробників акумуляторів Китаю в червні 2025 року, зазначено, що причиною стала цінова війна в секторі електромобілів.

У Китаї діє онлайн-платформа для торгів, призначена для виробників нових енергетичних транспортних засобів, продажі яких стрімко зростали в останні два роки. На Кожна компанія, що бере участь у торгах, може бачити свій рейтинг пропозицій у режимі реального часу, але не конкретні пропозиції конкурентів або різницю в цінах між ними.

Єдине правило полягає в тому, що на першому місці перебуває компанія з найнижчою ціною, а частка замовлення строго прив'язана до підсумкового рейтингу. Учасник із найнижчою ціною отримує найбільше замовлення. Цей механізм змушує постачальників постійно знижувати свої пропозиції для збереження своєї частки ринку, більше сподіваючись на масштабні поставки, а не на прибуток.

Раніше Китай запровадив обмеження на експорт засобів для виготовлення літій-іонних акумуляторів у відповідь на тиск з боку США. Це може мати негативні наслідки для всього світового ринку.