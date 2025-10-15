Пора менять монитор: эти признаки точно покажут, что ваш компьютер требует ремонта

Выход гаджета из строя – это всегда серьезная проблема. В случае с компьютером первым может подвести монитор, даже если все остальные части в порядке. Хорошая новость в том, что мониторы не ломаются внезапно, – есть верные признаки, которые помогут вам предвидеть неприятность.

Прежде чем сломаться окончательно, монитор подаст множество сигналов, отмечает slashgear.com. Причем эти сигналы будут вполне очевидными, и вы их точно не пропустите. Издание перечисляет "симптомы", указывающие на предстоящую "смерть" монитора.

Мерцание дисплея

Это самый заметный и самый неприятный признак угасания. Впрочем, для начала переустановите драйверы монитора и видеокарты, чтобы исключить проблемы с программным обеспечением. Можно еще попробовать полный сброс настроек драйвера видеокарты.

Но если монитор все равно продолжает мерцать, – видимо, его время подходит к концу. Так что рассчитайте свои силы, чтобы успеть заменить его на новый.

Дефекты подсветки

Обычная светодиодная подсветка рассчитана на срок службы до 120 тысяч часов, причем даже старые ЖК-мониторы с подсветкой CCFL рассчитаны на довольно долгое время (от 40 до 60 тысяч часов). А срок службы такой подсветки считается истекшим не тогда, когда она полностью выходит из строя, а когда ее интенсивность снижается до половины первоначальной.

В целом, если у вас уже не очень новый монитор и наблюдаются проблемы с подсветкой, лучше его заменить.

Тусклые цвета

Обычно подсветка стареет нелинейно, и от этого меняется спектр передачи цвета. Особенно это скажется на фотографах, видеоредакторах и других пользователях, для которых четкость цветопередачи критично важна. Хотя для повышения точности можно использовать аппаратные калибровочные устройства (колориметры, спектрофотометры), для старых мониторов потребуется все более частая калибровка. И вообще, заменить монитор в любом случае выйдет дешевле, чем покупать колориметр.

"Мертвые пиксели"

Такой общий термин используется обозначения всех дефектов пикселей и субпикселей, встречающихся в современных дисплеях. На самом деле, "мертвый пиксель" вызван дефектом в жидком кристалле или слое тонкопленочного транзистора (TFT) подложки дисплея. А застрявший светящийся пиксель – это тот же дефект в жидком кристалле или слое TFT, который приводит к постоянному свечению белым цветом или одним из красных, зеленых или синих субпикселей.

Если монитор уже старый и на нем постепенно становится все больше "мертвых" или светящихся пикселей, пришло время его менять.

Ранее стало известно, как выбрать правильный монитор, чтобы ваш компьютер работал идеально, а у вас не болела голова. Надо учитывать размер монитора, тип панели и частоту обновления.