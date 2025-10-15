Час міняти монітор: ці ознаки точно покажуть, що ваш комп'ютер потребує ремонту

Вихід гаджета з ладу — це завжди серйозна проблема. У випадку з комп'ютером першим може підвести монітор, навіть якщо всі інші частини в порядку. Хороша новина в тому, що монітори не ламаються раптово, — є вірні ознаки, які допоможуть вам передбачити неприємність.

Перш ніж зламатися остаточно, монітор подасть безліч сигналів, зазначає slashgear.com. Причому ці сигнали будуть цілком очевидними, і ви їх точно не пропустите. Видання перераховує "симптоми", що вказують на майбутню "смерть" монітора.

Мерехтіння дисплея

Це найпомітніша і найнеприємніша ознака згасання. Утім, для початку перевстановіть драйвери монітора і відеокарти, щоб виключити проблеми з програмним забезпеченням. Можна ще спробувати повне скидання налаштувань драйвера відеокарти.

Але якщо монітор все одно продовжує мерехтіти, — мабуть, його час добігає кінця. Тож розрахуйте свої сили, щоб встигнути замінити його на новий.

Дефекти підсвічування

Звичайне світлодіодне підсвічування розраховане на термін служби до 120 тисяч годин, до того ж навіть старі РК-монітори з підсвічуванням CCFL розраховані на досить довгий час (від 40 до 60 тисяч годин). А термін служби такого підсвічування вважається таким, що минув, не тоді, коли воно повністю виходить з ладу, а коли його інтенсивність знижується до половини початкової.

Загалом, якщо у вас уже не дуже новий монітор і спостерігаються проблеми з підсвічуванням, краще його замінити.

Тьмяні кольори

Зазвичай підсвічування старіє нелінійно, і від цього змінюється спектр передачі кольору. Особливо це позначиться на фотографах, відеоредакторах та інших користувачах, для яких чіткість передачі кольору критично важлива. Хоча для підвищення точності можна використовувати апаратні калібрувальні пристрої (колориметри, спектрофотометри), для старих моніторів знадобиться все більш часте калібрування. І взагалі, замінити монітор у будь-якому разі вийде дешевше, ніж купувати колориметр.

"Мертві пікселі"

Такий загальний термін використовується для позначення всіх дефектів пікселів і субпікселів, що зустрічаються в сучасних дисплеях. Насправді, "мертвий піксель" спричинений дефектом у рідкому кристалі або шарі тонкоплівкового транзистора (TFT) підкладки дисплея. А застряглий піксель, що світиться, — це той самий дефект у рідкому кристалі або шарі TFT, що призводить до постійного світіння білим кольором або одним із червоних, зелених або синіх субпікселів.

Якщо монітор уже старий і на ньому поступово стає дедалі більше "мертвих" пікселів або пікселів, що світяться, настав час його міняти.

Раніше стало відомо, як вибрати правильний монітор, щоб ваш комп'ютер працював ідеально, а у вас не боліла голова. Треба враховувати розмір монітора, тип панелі та частоту оновлення.