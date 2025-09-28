Щоб комп'ютер працював ідеально і у вас не боліла голова: як вибрати правильний монітор

Використання неправильного монітора може буквально вбити продуктивність навіть найкращого комп'ютера або ноутбука. Тому грамотний підбір монітора — одне з головних завдань.

Є кілька важливих факторів, які треба враховувати під час вибору монітора, пише zdnet.com. Експерти видання називають три такі чинники — це розмір монітора, тип панелі та частота оновлення.

Розмір і роздільна здатність

Це найважливіший аспект, адже від нього залежатиме всі інші функції монітора. З одного боку, великий екран означає великий простір для виконання завдань. Але з іншого боку, ця величина може стати і проблемою — адже великі дисплеї не підійдуть для скромного домашнього офісу.

Стандартні розміри монітора починаються з 24 дюймів, потім доходять до 27 дюймів, а потім — і до 32 дюймів. Роздільна здатність вимірюється в PPI (пікселях на дюйм). PPI визначає, скільки окремих пікселів стискається на дисплеї, і наскільки чітким і детальним виглядає зображення. Чим більше пікселів стискається, тим вища деталізація зображення на екрані.

Експерти видання рекомендують "золоту середину" — 27-дюймові монітори з роздільною здатністю 1440p.

Тип панелі

Монітори з вертикальним розташуванням (VA) відомі високою контрастністю, що забезпечує яскраві кольори і глибокий чорний колір. Але це найдешевші моделі, тому зображення загалом може бути недосконалим.

Монітори з технологією IPS (In Plane Switching), або технологією планарної комутації, підійдуть для геймерів завдяки точності передачі кольору, широким кутам огляду і високій частоті оновлення. Але і тут є недолік — контрастність нижча, а кольори менш яскраві, ніж у OLED-панелей.

Нарешті, ті самі монітори на органічних світлодіодах (OLED) — це найкращий варіант у сенсі насиченості кольору, високої контрастності, широкого кута огляду і швидкого відгуку. Але вони, звичайно, найдорожчі.

Частота оновлення

Цей параметр визначає частоту оновлення зображення на екрані монітора і вимірюється в герцах (Гц). Для звичайного користувача цілком достатньо 60 Гц. Але більш просунутим користувачам, творцям контенту і геймерам може знадобитися і більш висока частота оновлення, наприклад, 90 Гц, 120 Гц або 240 Гц.

Крім усього зазначеного, треба звертати увагу і на ергономіку монітора. У нього має бути регульований шарнір, який дасть змогу повертати, нахиляти, піднімати або опускати екран, — до знаходження максимально комфортного положення.

