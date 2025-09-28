Чтобы компьютер работал идеально и у вас не болела голова: как выбрать правильный монитор

Использование неправильного монитора может буквально убить продуктивность даже лучшего компьютера или ноутбука. Поэтому грамотный подбор монитора – одна из главных задач.

Есть несколько важных факторов, которые надо учитывать при выборе монитора, пишет zdnet.com. Эксперты издания называют три таких фактора – это размер монитора, тип панели и частота обновления.

Размер и разрешение

Это самый важный аспект, ведь от него будет зависеть все остальные функции монитора. С одной стороны, большой экран означает большое пространство для выполнения задач. Но с другой стороны, эта величина может стать и проблемой – ведь большие дисплеи не подойдут для скромного домашнего офиса.

Стандартные размеры монитора начинаются с 24 дюймов, затем доходят до 27 дюймов, а затем – и до 32 дюймов. Разрешение измеряется в PPI (пикселях на дюйм). PPI определяет, сколько отдельных пикселей сжимается на дисплее, и насколько четким и детальным выглядит изображение. Чем больше пикселей сжимается, тем выше детализация изображения на экране.

Эксперты издания рекомендуют "золотую середину" – 27-дюймовые мониторы с разрешением 1440p.

Тип панели

Мониторы с вертикальным расположением (VA) известны высокой контрастностью, обеспечивающей яркие цвета и глубокий черный цвет. Но это самые дешевые модели, поэтому изображение в целом может несовершенным.

Мониторы с технологией IPS (In Plane Switching), или технологией планарной коммутации, подойдут для геймеров благодаря точности цветопередачи, широким углам обзора и высокой частоте обновления. Но и тут есть недостаток – контрастность более низкая, а цвета менее яркие цвета, чем у OLED-панелей.

Наконец, те самые мониторы на органических светодиодах (OLED) – это лучший вариант в смысле насыщенности цвета, высокой контрастности, широкого угла обзора и быстрого отклика. Но они, конечно, самые дорогие.

Частота обновления

Этот параметр определяет частоту обновления изображения на экране монитора и измеряется в герцах (Гц). Для обычного пользователя вполне достаточно 60 Гц. Но более продвинутым пользователям, создателям контента и геймерам может понадобиться и более высокая частота обновления, например, 90 Гц, 120 Гц или 240 Гц.

Кроме всего указанного, надо обращать внимание и на эргономику монитора. У него должен быть регулируемый шарнир, который позволит поворачивать, наклонять, поднимать или опускать экран, – до нахождения максимально комфортного положения.

