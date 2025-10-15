Прощайте, ветряки: новое изобретение из Италии позволит вырабатывать на 60% больше энергии

Итальянский стартап Gevi Wind займется производством вертикальных ветряных мини-турбин, оснащенных функцией искусственного интеллекта. ИИ помогает устройствам "обучатся у ветра" для максимизации выработки энергии.

Новая ветряная турбина адаптируется к меняющемуся ветру в режиме реального времени. С помощью особой системы управления на базе ИИ ветряк сам корректирует угол наклона лопастей каждые несколько миллисекунд, основываясь на таких данных, как направление и скорость ветра, турбулентность и аэродинамическое взаимодействие между лопастями, пишет interestingengineering.com.

Система обратной связи помогает турбине оптимизировать сбор энергии и не пострадать в экстремальных условиях. Благодаря ИИ годовую выработку энергии удалось повысить 60%, по сравнению с аналогичными вертикально-осевыми устройствами, а механическую нагрузку при сильном ветре снизить на 80%.

Ветряная турбина подходит для бытового и автономного применения Фото: Gevi Wind

Высота турбины составляет около 3 м, а диаметр ротора — 5,4 м. Такая компактность годится для установки на крышах домов, промышленных объектах и ​​для локальных микросетей. Устройство работает при скорости ветра всего 2,5 м/с и обеспечивает номинальную выходную мощность от 3 до 5 кВт, благодаря чему оно подходит для применения в городах и селах.

Стоит отметить что уровень шума составляет менее 38 дБ на расстоянии 10 м, что практически соответствует уровню шепота и подходит для жилых районов. Установка ветряной турбины не требует использования кранов и обслуживания, что делает ее идеальным решением для децентрализованных энергосистем, говорится в материале.

