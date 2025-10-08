Теперь производит на 450% больше энергии: новый вид генератора потеснит солнечные панели и ветряки

Исследователи разработали гибридный материал, который значительно повышает эффективность трибоэлектрических наногенераторов — устройств, преобразующих окружающее механическое движение в возобновляемую электроэнергию.

Созданная учеными гибкая, легкая пленка собирает энергию из повседневного движения человека. Она может питать носимую электронику, системы мониторинга здоровья и другие гаджеты, пишет портал Tech Xplore.

Сообщается, что группа ученых под руководством профессора М. Джасима Уддина встроила микрочастицы титаната бария (BaTiO₃) в полимерную матрицу из поливинилиденфторида-когексафторпропилена (PVDF-HFP) и полиэтиленоксида (PEO).

Это позволило увеличить электрическую мощность пленки на 450%. Теперь она может генерировать до 18 вольт с помощью простых механических движений, таких как ходьба, сгибание запястья или постукивание по поверхности.

"Современные устройства работают от батареек и их необходимо заменять или заряжать, что часто ограничивает продолжительность их работы. Эта технология должна быть достаточно удобной, чтобы ее не замечали и не мешали выполнять ежедневные задачи, а также ее следует размещать в зонах с высоким трением, чтобы иметь возможность вырабатывать энергию в условиях окружающей среды", — отметили авторы исследования.

Как работают трибоэлектрические наногенераторы

Новый тип генератора был впервые предложен в 2012 году. Он опирается на трибоэлектрический эффект — концепцию генерации энергии, индуцированной контактом. Этот эффект происходит в повседневной жизни во время таких явлений, как трение носков о ковер или воздушного шарика о волосы человека.

Трибоэлектрический эффект работает через обмен поверхностными зарядами между одной или несколькими поверхностями на наноуровне, где физический контакт и последующее разделение между материалами с разным сродством к электронам приводит к переносу заряда.

"Используя эффект трибоэлектрического поверхностного заряда, трибоэлектрические устройства можно было бы создавать и размещать в стратегических местах, где энергию можно собирать при относительно низких затратах", — считают ученые.

