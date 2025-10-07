Для нестабильных электросетей: создан новый аккумулятор, который использует ИИ и водород

Швейцарская компания Plan-B Net Zero представила интеллектуальную систему хранения энергии, способную справляться с кратковременными колебаниями в энергосети, повышая безопасность эксплуатации.

Разработка Plan-B Net Zero объединяет системы аккумуляторного накопления энергии (BESS), зеленый водород и искусственный интеллект (ИИ). Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте компании.

По словам производителя, современные электросети в Европе уже достигают своих эксплуатационных пределов. Все более нестабильные поставки энергии ветра и солнца и экстремальные погодные условия создают чрезмерную нагрузку.

"Традиционного планирования энергосистемы уже недостаточно в этих условиях. Нам нужны интеллектуальные, децентрализованные системы, способные автономно реагировать на колебания", — сказал Тьярк Коннор Хеннингс-Хюп, эксперт по аккумуляторным системам в Plan-B Net Zero.

Сообщается, что в новой системе BESS справляются с быстрыми колебаниями в течение миллисекунд, поглощая краткосрочные излишки энергии или дефициты. Избыток возобновляемой энергии превращается в водород, сохраняется и используется повторно при необходимости.

Как объясняют в компании, водород, вырабатываемый из возобновляемых источников энергии, позволяет хранить энергию в течение месяцев, прежде чем она будет рагенерирована с помощью топливных элементов или турбин.

"Вместе эти технологии образуют мостик к надежной, полностью возобновляемой энергетической системе, обеспечивая дополнительную гибкость и параметры управления в сочетании", — отметил Хеннингс-Хюп.

