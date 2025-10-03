Свет будет всегда: студенты разработали систему, которая позволяет прожить без электросети неделю

Студенты-механики Дортмундского университета прикладных наук и искусств в Германии разработали инновационный мобильный трейлер, который может работать полностью независимо от общей энергетической сети целыми днями.

Мобильный энергетический прицеп eTrail-Ing использует солнечные панели мощностью почти 4 киловатта, аккумуляторные батареи и водородные топливные элементы мощностью 2,5 киловатта. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Студент Никлас Вендерот рассказал, что прицеп способен питать как бытовую технику, так и интегрированную внутрь холодильную камеру. При этом программное обеспечение постоянно контролирует критические процессы, делая работу трейлера максимально безопасной.

"Вызов заключается в сложном взаимодействии различных систем", — сказал студент Финн Флосбах.

Каркас для трейлера сейчас собирается в мастерских кампуса. Электрические компоненты, включая систему аккумуляторного накопления и топливный элемент, уже протестированы и подготовлены к дальнейшей установке. Система должна быть полностью функциональной и введенной в эксплуатацию до конца 2026 года.

Ключевые характеристики энергетического трейлера eTrail-Ing:

автономная работа — до 7 дней;

топливный элемент — 2500 Вт;

фотоэлектрическая мощность — 3915 Вт (STC);

объем охлаждения/обогрева — 6,76 м³;

диапазон температур в холодильной камере — от 4 °C до 20 °C;

подключение розетки 230 В, опции зарядки через USB.

Модель энергетического трейлера Фото: Fachhochschule Dortmund Модель энергетического трейлера Фото: Fachhochschule Dortmund

