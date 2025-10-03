Світло буде завжди: студенти розробили систему, яка дозволяє прожити без електромережі тиждень
Студенти-механіки Дортмундського університету прикладних наук і мистецтв в Німеччині розробили інноваційний мобільний трейлер, який може працювати повністю незалежно від загальної енергетичної мережі цілими днями.
Мобільний енергетичний причіп eTrail-Ing використовує сонячні панелі потужністю майже 4 кіловати, акумуляторні батареї та водневі паливні елементи потужністю 2,5 кіловата. Про це повідомляється на офіційному сайті університету.
Студент Ніклас Вендерот розповів, що причіп здатен живити як побутову техніку, так і інтегровану всередину холодильну камеру. При цьому програмне забезпечення постійно контролює критичні процеси, роблячи роботу трейлера максимально безпечною.
"Виклик полягає у складній взаємодії різних систем", – сказав студент Фінн Флосбах.
Каркас для трейлера наразі збирається в майстернях кампусу. Електричні компоненти, включаючи систему акумуляторного накопичення та паливний елемент, вже протестовані та підготовлені до подальшого встановлення. Система має бути повністю функціональною та введеною в експлуатацію до кінця 2026 року.
Ключові характеристики енергетичного трейлера eTrail-Ing:
- автономна робота — до 7 днів;
- паливний елемент — 2500 Вт;
- фотоелектрична потужність — 3915 Вт (STC);
- об'єм охолодження/обігріву — 6,76 м³;
- діапазон температур у холодильній камері — від 4 °C до 20 °C;
- підключення розетки 230 В, опції заряджання через USB.
