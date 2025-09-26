Найбільшу у світі сонячну ферму побудували на даху: скільки енергії вона дає (фото)

У норвезькому місті Тромсе, розташованому за полярним колом, побудували найбільшу у світі вертикальну сонячну електростанцію на даху. Технологія вирішує основні проблеми сонячної енергетики в північних широтах — низький кут сонця і снігопади.

Ферма, що складається з 6400 вертикально встановлених панелей, розташована на даху холодильного складу. Її загальна потужність становить 320 кВт. Це найбільша у світі станція такого типу, пише Interesting Engineering.

Плюси вертикальних панелей

На відміну від традиційних, похилих панелей, вертикальні ідеально підходять для північних регіонів. По-перше, вони краще вловлюють сонячне світло під низьким кутом, що характерно для полярних широт. По-друге, вони виробляють більше енергії вранці та ввечері, коли попит і ціни на електрику вищі.

Але головне — на них не накопичується сніг, що блокує сонячне світло. Вертикальне положення дає змогу опадам просто зісковзувати донизу, забезпечуючи стабільну роботу протягом усієї зими. Крім того, ця позиція економить вільний простір для обслуговування даху — меншу площу можна заповнити якомога більшою кількістю панелей.

Вертикальні сонячні панелі мають переваги для Норвегії Фото: interestingengineering.com

Перспективи розробки

Розгортання станції тривало лише чотири дні, а працювали над установкою батарей три людини. За словами ініціаторів, це не просто рекорд, а демонстрація того, що сонячна енергетика може бути ефективною навіть у суворих кліматичних умовах, де сонця не так багато. "Вертикальні сонячні панелі дуже добре підходять для північних широт і снігових регіонів, тому ми сподіваємося, що цей проєкт стане зразком для інших міст", — заявив генеральний директор компанії-інсталятора Over Easy Solar Трігве Монгстад.

Технологія відкриває нові можливості для експлуатації плоских дахів промислових будівель, які раніше вважалися непридатними для сонячних модулів.

Раніше Фокус писав, чому сонячні панелі — це проблема. Багато хто пише, що сонячна енергетика процвітає, дахи будинків у Європі заповнюються панелями, але мало хто розуміє, як отримати реальну вигоду. Для ефективної роботи сонячної електростанції потрібна не велика кількість панелей, а правильне використання енергії.