Крупнейшую в мире солнечную ферму построили на крыше: сколько энергии она дает (фото)

В норвежском городе Тромсе, расположенном за полярным кругом, построили самую большую в мире вертикальную солнечную электростанцию на крыше. Технология решает основные проблемы солнечной энергетики в северных широтах — низкий угол солнца и снегопады.

Related video

Ферма, состоящая из 6400 вертикально установленных панелей, расположена на крыше холодильного склада. Ее общая мощность составляет 320 кВт. Это самая большая в мире станция такого типа, пишет Interesting Engineering.

Плюсы вертикальных панелей

В отличие от традиционных, наклонных панелей, вертикальные идеально подходят для северных регионов. Во-первых, они лучше улавливают солнечный свет под низким углом, что характерно для полярных широт. Во-вторых, они вырабатывают больше энергии утром и вечером, когда спрос и цены на электричество выше.

Но главное — на них не скапливается снег, блокирующий солнечный свет. Вертикальное положение позволяет осадкам просто соскальзывать вниз, обеспечивая стабильную работу в течение всей зимы. Кроме того, эта позиция экономит свободное пространство для обслуживания крыши — меньшую площадь можно заполнить как можно большим количеством панелей.

Вертикальные солнечные панели обладают преимуществами для Норвегии Фото: interestingengineering.com

Перспективы разработки

Развертывание станции заняло всего четыре дня, а трудились над установкой батарей три человека. По словам инициаторов, это не просто рекорд, а демонстрация того, что солнечная энергетика может быть эффективной даже в суровых климатических условиях, где солнца не так много. "Вертикальные солнечные панели очень хорошо подходят для северных широт и снежных регионов, поэтому мы надеемся, что этот проект станет образцом для других городов", — заявил генеральный директор компании-установщика Over Easy Solar Тригве Монгстад.

Технология открывает новые возможности для эксплуатации плоских крыш промышленных зданий, которые ранее считались непригодными для солнечных модулей.

Раньше Фокус писал, почему солнечные панели — это проблема. Многие пишут, что солнечная энергетика процветает, крыши домов в Европе заполняются панелями, но мало кто понимает, как получить реальную выгоду. Для эффективной работы солнечной электростанции нужно не большое количество панелей, а правильное использование энергии.