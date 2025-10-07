Для нестабільних електромереж: створено новий акумулятор, який використовує ШІ та водень

Швейцарська компанія Plan-B Net Zero представила інтелектуальну систему зберігання енергії, здатну справлятися з короткочасними коливаннями в енергомережі, підвищуючи безпеку експлуатації.

Розробка Plan-B Net Zero об’єднує системи акумуляторного накопичення енергії (BESS), зелений водень та штучний інтелект (ШІ). Про це йдеться в пресрелізі на офіційному сайті компанії.

За словами виробника, сучасні електромережі у Європі вже досягають своїх експлуатаційних меж. Дедалі більш нестабільне постачання енергії вітру та сонця та екстремальніші погодні умови створюють надмірне навантаження.

"Традиційного планування енергосистеми вже недостатньо за цих умов. Нам потрібні інтелектуальні, децентралізовані системи, здатні автономно реагувати на коливання", – сказав Тьярк Коннор Хеннінгс-Хюп, експерт з акумуляторних систем у Plan-B Net Zero.

Повідомляється, що у новій системі BESS справляються зі швидкими коливаннями протягом мілісекунд, поглинаючи короткострокові надлишки енергії або дефіцити. Надлишок відновлюваної енергії перетворюється на водень, зберігається та використовується повторно за потреби.

Як пояснюють у компанії, водень, що виробляється з відновлюваних джерел енергії, дозволяє зберігати енергію протягом місяців, перш ніж вона буде рагенерована за допомогою паливних елементів або турбін.

"Разом ці технології утворюють місток до надійної, повністю відновлюваної енергетичної системи, забезпечуючи додаткову гнучкість та параметри керування в поєднанні", – наголосив Хеннінгс-Хюп.

Нагадаємо, вчені розробили систему на базі штучного інтелекту, яка з високою точністю передбачає, скільки ще прослужить літій-іонний акумулятор.

Фокус також повідомляв, що дослідники створили новий тип акумулятора на основі іонів водню, який робить зберігання енергії набагато безпечнішим.