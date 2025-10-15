Прощавайте, вітряки: новий винахід з Італії дасть змогу виробляти на 60% більше енергії

Італійський стартап Gevi Wind займеться виробництвом вертикальних вітряних міні-турбін, оснащених функцією штучного інтелекту. ШІ допомагає пристроям "навчатися у вітру" для максимізації вироблення енергії.

Нова вітряна турбіна адаптується до мінливого вітру в режимі реального часу. За допомогою особливої системи управління на базі ШІ вітряк сам коригує кут нахилу лопатей кожні кілька мілісекунд, ґрунтуючись на таких даних, як напрямок і швидкість вітру, турбулентність і аеродинамічна взаємодія між лопатями, пише interestingengineering.com.

Система зворотного зв'язку допомагає турбіні оптимізувати збір енергії і не постраждати в екстремальних умовах. Завдяки ШІ річне вироблення енергії вдалося підвищити 60%, порівняно з аналогічними вертикально-осьовими пристроями, а механічне навантаження за сильного вітру знизити на 80%.

Вітряна турбіна підходить для побутового та автономного застосування Фото: Gevi Wind

Висота турбіни становить близько 3 м, а діаметр ротора — 5,4 м. Така компактність годиться для встановлення на дахах будинків, промислових об'єктах і для локальних мікромереж. Пристрій працює за швидкості вітру всього 2,5 м/с і забезпечує номінальну вихідну потужність від 3 до 5 кВт, завдяки чому він підходить для застосування в містах і селах.

Варто зазначити, що рівень шуму становить менш як 38 дБ на відстані 10 м, що практично відповідає рівню шепоту і підходить для житлових районів. Встановлення вітряної турбіни не потребує використання кранів та обслуговування, що робить її ідеальним рішенням для децентралізованих енергосистем, ідеться в матеріалі.

