Samsung внезапно прекратила обновлять свои смартфоны: какие модели это затронуло

В сентябре Samsung запустила обновление One UI 8 для своих телефонов. Сначала все шло хорошо – первыми обновление получила серия Galaxy S25, а в начале октября пришла очередь линейки Galaxy S22. Тут-то и начались проблемы.

Samsung неожиданно отозвала обновление One UI 8 для трех смартфонов – Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra, сообщает androidpolice.com. Официальных комментариев самой компании по этому поводу пока нет, но предполагают, что причиной приостановки стали сложности с прошивкой, и что эта проблема характерна именно для серии Galaxy S22. Ведь ранее Samsung уже выпустила One UI 8 не только для Galaxy S25, но и для других флагманов (в том числе Galaxy S24 и Galaxy S23), а также для складных смартфонов, выпущенных в 2024 году.

Понятно, что владельцы Galaxy S22, уже обновившиеся до One UI 8, обеспокоены, – ведь теперь есть риск возникновения сбоя, который может повлиять на повседневное использование телефонов. Правда, пока что проблем с One UI 8 на Galaxy S22 не отмечается.

А если вы еще не обновили свой Galaxy S22 до One UI 8, то вам придется подождать и пока ограничиться версией One UI 7. Стоит отметить, что нынешнее обновление особенно важно для смартфонов Galaxy S22, ведь для них это будет последнее обновление One UI/Android. Как отмечает издание, Samsung уже выполнила обещание выпустить четыре крупных обновления для своих флагманов 2022 года, и поэтому любые обновления программного обеспечения, которые появятся после указанного срока, можно считать своеобразным бонусом.

Ранее сообщалось, что смартфоны Galaxy получат функцию защиты от мошенников. Инструмент автоматической проверки и блокировки спам-звонков на базе ИИ появится в апдейте One UI 8.5 и будет похож на аналогичную опцию Call Screen на телефонах Google Pixel.

Еще стало известно, что уже скоро Samsung выпустит новый флагман. В сети появились первые подробности насчет модели Galaxy S26.