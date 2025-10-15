Samsung раптово припинила оновлювати свої смартфони: яких моделей це торкнулося

У вересні Samsung запустила оновлення One UI 8 для своїх телефонів. Спочатку все йшло добре — першими оновлення отримала серія Galaxy S25, а на початку жовтня прийшла черга лінійки Galaxy S22. Тут-то і почалися проблеми.

Related video

Samsung несподівано відкликала оновлення One UI 8 для трьох смартфонів — Galaxy S22, Galaxy S22 Plus і Galaxy S22 Ultra, повідомляє androidpolice.com. Офіційних коментарів самої компанії з цього приводу поки що немає, але припускають, що причиною призупинення стали складнощі з прошивкою, і що ця проблема характерна саме для серії Galaxy S22. Адже раніше Samsung вже випустила One UI 8 не тільки для Galaxy S25, а й для інших флагманів (зокрема Galaxy S24 і Galaxy S23), а також для складних смартфонів, випущених у 2024 році.

Зрозуміло, що власники Galaxy S22, які вже оновилися до One UI 8, занепокоєні, — адже тепер є ризик виникнення збою, який може вплинути на повсякденне використання телефонів. Щоправда, поки що проблем з One UI 8 на Galaxy S22 не відзначається.

А якщо ви ще не оновили свій Galaxy S22 до One UI 8, то вам доведеться почекати і поки обмежитися версією One UI 7. Варто зазначити, що цьогорічне оновлення є особливо важливим для смартфонів Galaxy S22, адже для них це буде останнє оновлення One UI/Android. Як зазначає видання, Samsung уже виконала обіцянку випустити чотири великі оновлення для своїх флагманів 2022 року, і тому будь-які оновлення програмного забезпечення, що з'являться після зазначеного терміну, можна вважати своєрідним бонусом.

Раніше повідомлялося, що смартфони Galaxy отримають функцію захисту від шахраїв. Інструмент автоматичної перевірки та блокування спам-дзвінків на базі ШІ з'явиться в апдейті One UI 8.5 і буде схожий на аналогічну опцію Call Screen на телефонах Google Pixel.

Ще стало відомо, що вже скоро Samsung випустить новий флагман. У мережі з'явилися перші подробиці щодо моделі Galaxy S26.