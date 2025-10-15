Электромобили смогут заряжаться от уличных фонарей: где раздают дешевую энергию

Американские ученые предложили доступный метод зарядки электромобилей для масс. Превратить в зарядные станции можно будет уличные фонарные столбы.

Массовой адаптации электрокаров мешает невозможность подзарядиться где угодно. Это особенно актуально для жителей многоквартирных домов, не имеющих собственных гаражей. Исследователи из Университета штата Пенсильвания предложили использовать для этого уже существующую инфраструктуру, пишет ScienceDaily.

Принцип работы и плюсы

Идея проста: уличные фонари уже подключены к муниципальным электросетям, и их можно относительно легко дооснастить зарядными портами. Они расположены повсюду, часто рядом с парковочными местами, что делает их подходящими для налаживания плотной сети зарядок.

В рамках эксперимента в Канзас-Сити было установлено 23 таких зарядных станции. Оказалось, что их отладка обходится значительно дешевле и быстрее, чем строительство традиционных зарядных станций с нуля, поскольку основное оборудование уже присутствует.

Что же насчет скорости зарядки? Как ни странно, питание от фонарей иногда даже занимает меньше времени, чем на коммерческих станциях. Это связано с тем, что они подключены к выделенным городским линиям и не страдают от перегрузок, когда одновременно заряжается несколько машин. Есть бонус и для экологии. Размещение зарядок там, где автомобили и так уже паркуются, сокращает необходимость в дополнительных поездках и, как следствие, уменьшает выбросы.

Где размещают такие зарядки

Чтобы определять оптимальные локации для установки подобных станций, эксперты разработали специальную ИИ-модель. Она анализирует множество факторов: плотность застройки, наличие достопримечательностей, объем трафика.

Что важно, алгоритм учитывает фактор "справедливости", чтобы доступ к зарядке имели жители всех районов, а не только богатых. "Создание чего-то, что работает не в одном конкретном городе, а легко адаптируется многими сообществами, имеет решающее значение для роста доли электромобилей по всей стране", — говорит один из авторов исследования.

Этот проект — полноценная масштабируемая модель, которую в перспективе смогут применять города по всему миру, чтобы развивать недорогую зарядную инфраструктуру и делать электрокары доступнее для всех.

Раньше Фокус писал, что Toyota готовит мощный аккумулятор для электрокаров. Компания объявила о планах по выпуску своего первого электромобиля с твердотельной батареей уже в 2027-2028 годах. Технология обещает в перспективе увеличить запас хода до более чем 1200 км, сократить время зарядки до 10 минут и повысить безопасность системы питания.