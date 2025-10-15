Електромобілі зможуть заряджатися від вуличних ліхтарів: де роздають дешеву енергію

Американські вчені запропонували доступний метод зарядки електромобілів для мас. Перетворити на зарядні станції можна буде вуличні ліхтарні стовпи.

Related video

Масовій адаптації електрокарів заважає неможливість підзарядитися де завгодно. Це особливо актуально для мешканців багатоквартирних будинків, які не мають власних гаражів. Дослідники з Університету штату Пенсільванія запропонували використовувати для цього вже наявну інфраструктуру, пише ScienceDaily.

Принцип роботи та плюси

Ідея проста: вуличні ліхтарі вже підключені до муніципальних електромереж, і їх можна відносно легко дооснастити зарядними портами. Вони розташовані всюди, часто поруч із паркувальними місцями, що робить їх придатними для налагодження щільної мережі зарядок.

У рамках експерименту в Канзас-Сіті було встановлено 23 таких зарядних станції. Виявилося, що їхнє налагодження обходиться значно дешевше і швидше, ніж будівництво традиційних зарядних станцій з нуля, оскільки основне обладнання вже присутнє.

Що ж щодо швидкості зарядки? Як не дивно, живлення від ліхтарів іноді навіть займає менше часу, ніж на комерційних станціях. Це пов'язано з тим, що вони підключені до виділених міських ліній і не страждають від перевантажень, коли одночасно заряджається кілька машин. Є бонус і для екології. Розміщення зарядок там, де автомобілі і так уже паркуються, скорочує необхідність у додаткових поїздках і, як наслідок, зменшує викиди.

Де розміщують такі зарядки

Щоб визначати оптимальні локації для встановлення подібних станцій, експерти розробили спеціальну АІ-модель. Вона аналізує безліч чинників: щільність забудови, наявність пам'яток, обсяг трафіку.

Що важливо, алгоритм враховує фактор "справедливості", щоб доступ до зарядки мали жителі всіх районів, а не тільки багатих. "Створення чогось, що працює не в одному конкретному місті, а легко адаптується багатьма спільнотами, має вирішальне значення для зростання частки електромобілів у всій країні", — каже один з авторів дослідження.

Цей проєкт — повноцінна масштабована модель, яку в перспективі зможуть застосовувати міста по всьому світу, щоб розвивати недорогу зарядну інфраструктуру і робити електрокари доступнішими для всіх.

Раніше Фокус писав, що Toyota готує потужний акумулятор для електрокарів. Компанія оголосила про плани з випуску свого першого електромобіля з твердотільною батареєю вже в 2027-2028 роках. Технологія обіцяє в перспективі збільшити запас ходу до більш ніж 1200 км, скоротити час зарядки до 10 хвилин і підвищити безпеку системи живлення.