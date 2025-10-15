В США "убили" крупнейшую солнечную электростанцию континента: кто и зачем это сделал

Администрация президента Трампа закрыла проект Esmeralda 7 в Неваде, который должен был стать крупнейшей солнечной электростанцией в Северной Америке и выдавать 5350 МВт электроэнергии.

Проект Esmeralda 7, состоящий из семи солнечных электростанций, должен был занять площадь 450 кв. км, что равно площади Лас-Вегаса. План предусматривал выработку около 5350 МВт электроэнергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией 2 млн домов, пишет издание electrek.co.

Администрация президента Байдена одобрила предложения застройщиков, но недавно на сайте Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) появилась новость о том, что проект отменен. СМИ сообщает, что таким образом администрация Трампа отходит от развития возобновляемых источников энергии промышленного масштаба на федеральных землях, несмотря на ускорение темпов развития глобальной чистой энергетики в стране.

Как сообщает Politico, застройщики теперь смогут подавать индивидуальные проектные предложения в BLM для более эффективного анализа потенциальных последствий от воздействия солнечной электростанции на окружающую среду.. Однако BLM потратило годы на изучение потенциального воздействия проекта Esmeralda 7 на дикую природу и общественные земли, поэтому сторонники чистой энергии считают решение об отмене проекта скорее политическим, чем процедурным.

Отказ от этого проекта без объяснения причин не снизит счета за электроэнергию для семей и предприятий Невады. Ограничение поставок дешевой электроэнергии только усугубляет проблему, считает Тед Келли, директор и Фонда защиты окружающей среды.

"Администрация Трампа делает ставку на дорогостоящее ископаемое топливо, такое как уголь, открывает новые федеральные земли для добычи угля и выделяет более 600 млн долларов субсидий, чтобы загрязняющие окружающую среду и стареющие угольные электростанции продолжали работать", — подчеркнул он.

