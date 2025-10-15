У США "вбили" найбільшу сонячну електростанцію континенту: хто і навіщо це зробив

Адміністрація президента Трампа закрила проєкт Esmeralda 7 у Неваді, який мав стати найбільшою сонячною електростанцією в Північній Америці і видавати 5350 МВт електроенергії.

Проект Esmeralda 7, що складається з семи сонячних електростанцій, мав зайняти площу 450 кв. км, що дорівнює площі Лас-Вегаса. План передбачав вироблення близько 5350 МВт електроенергії, чого достатньо для забезпечення електроенергією 2 млн будинків, пише видання electrek.co.

Адміністрація президента Байдена схвалила пропозиції забудовників, але нещодавно на сайті Бюро з управління земельними ресурсами (BLM) з'явилася новина про те, що проєкт скасовано. ЗМІ повідомляє, що таким чином адміністрація Трампа відходить від розвитку поновлюваних джерел енергії промислового масштабу на федеральних землях, незважаючи на прискорення темпів розвитку глобальної чистої енергетики в країні.

Як повідомляє Politico, забудовники тепер зможуть подавати індивідуальні проєктні пропозиції до BLM для більш ефективного аналізу потенційних наслідків від впливу сонячної електростанції на навколишнє середовище. Однак BLM витратило роки на вивчення потенційного впливу проєкту Esmeralda 7 на дику природу і громадські землі, тому прихильники чистої енергії вважають рішення про скасування проєкту швидше політичним, ніж процедурним.

Відмова від цього проєкту без пояснення причин не знизить рахунки за електроенергію для сімей і підприємств Невади. Обмеження поставок дешевої електроенергії тільки поглиблює проблему, вважає Тед Келлі, директор Фонду захисту навколишнього середовища.

"Адміністрація Трампа робить ставку на дороге викопне паливо, таке як вугілля, відкриває нові федеральні землі для видобутку вугілля і виділяє понад 600 млн доларів субсидій, щоб вугільні електростанції, які забруднюють навколишнє середовище та старіють, продовжували працювати", — наголосив він.

