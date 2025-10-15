Сонячні панелі зі США викликають дивний ефект: як працює мобільна станція

У парку Єллоустоун (США) встановлено сонячні панелі, але не звичайні, а мобільні. Сонячна електростанція встановлена на причепі і щорічно перевозиться у віддалені місця парку.

Станція Bechler Ranger Station забезпечує зеленою енергією будівлю для рейнджерів, два будинки на колесах, майстерню, пункт зв'язку з відвідувачами, гуртожиток і стайню, йдеться в матеріалі ecoticias.com.

Сонячні панелі забезпечують понад 98% від загального споживання електроенергії, скорочуючи час роботи генератора до 1-2 годин на день, залежно від погодних умов. А в колишні часи для забезпечення всієї необхідної енергії в такому віддаленому місці доводилося використовувати пропановий генератор.

Гібридна система з мобільними фотоелектричними установками та генератором дає змогу накопичувати сонячну енергію в акумуляторних батареях, що дає змогу резервному генератору використовувати номінальну потужність за потреби. Така ефективність скорочує час роботи та витрату пального, а також гарантує стабільну подачу електроенергії для роботи парку.

Система починає функціонувати у червні, коли відкриваються дороги в парк, і єдине регулювання кута нахилу панелей проводиться наприкінці серпня. Демонтаж обладнання проводиться в жовтні.

Економічний ефект гібридної системи Bechler Ranger Station досить високий, оскільки вже наявна генерація знижує вартість роботи мережі до 26% завдяки скороченню використання генераторів на пропані. Ця економічна перевага супроводжується численними позитивними екологічними ефектами, такими як зниження забруднення повітря, скорочення транспортування палива у віддалені райони та відсутність шумів.

"Мобільна фотоелектрична система продемонструвала, що таке рішення може бути масштабоване для використання у віддалених районах", — підсумовують автори статті.

