Батарея с литием и натрием превзошла все аккумуляторы: что совершили ученые

Ирландские ученые создали первую в мире полноэлементную гибридную батарею. В ней содержатся ионы лития и натрия. Решение позволяет удвоить емкость по сравнению с чисто натриевыми аккумуляторами, сохранив их низкую стоимость и другие преимущества.

Исследователи из Университета Лимерика сумели объединить сильные стороны двух конкурирующих технологий. Их разработка может серьезно повлиять на будущее электромобилей, портативной электроники и возобновляемой энергетики, пишет Silicon Republic.

Литий-ионные аккумуляторы сегодня превалируют на рынке, но у них есть минусы: высокая стоимость, зависимость от поставок редких металлов (литий, кобальт) и риск возгорания. Натрий-ионные батареи считаются более дешевой и безопасной альтернативой, но они уступают по плотности энергии, а значит, и по емкости.

Как решили проблему

Эксперты предложили не выбирать между литием и натрием, а объединить их в одной системе. Они создали так называемую двухкатионную систему, где в качестве носителей заряда одновременно выступают ионы обоих материалов. В этой паре натрий является основным компонентом, а литий работает как "ускоритель емкости", значительно повышая производительность.

Тесты показали, что гибридная ячейка способна выдержать до 1000 циклов перезарядки. Но главное — ее емкость оказалась вдвое выше, чем у чисто натрий-ионной батареи, что делает ее конкурентоспособной на фоне чистых литий-ионными аналогов. В результате получились экологичные и недорогие АКБ с высокой плотностью энергии.

В перспективе это означает увеличение запаса хода электрокаров, продление времени работы гаджетов и повышение эффективности систем хранения возобновляемой энергии. Команда планирует продолжить исследования, экспериментируя с другими комбинациями материалов. В частности, они хотят протестировать новые аноды на основе кремния и другие пары ионов, такие как литий-магний и калий-литий.

