Батарея з літієм і натрієм перевершила всі акумулятори: що зробили вчені

Ірландські вчені створили першу у світі повноелементну гібридну батарею. У ній містяться іони літію і натрію. Рішення дає змогу подвоїти ємність порівняно з суто натрієвими акумуляторами, зберігши їхню низьку вартість та інші переваги.

Дослідники з Університету Лімерика зуміли об'єднати сильні сторони двох конкуруючих технологій. Їхня розробка може серйозно вплинути на майбутнє електромобілів, портативної електроніки та відновлюваної енергетики, пише Silicon Republic.

Літій-іонні акумулятори сьогодні превалюють на ринку, але у них є мінуси: висока вартість, залежність від поставок рідкісних металів (літій, кобальт) і ризик загоряння. Натрій-іонні батареї вважаються дешевшою і безпечнішою альтернативою, але вони поступаються за щільністю енергії, а отже, і за ємністю.

Як вирішили проблему

Експерти запропонували не вибирати між літієм і натрієм, а об'єднати їх в одній системі. Вони створили так звану двокатіонну систему, де як носії заряду одночасно виступають іони обох матеріалів. У цій парі натрій є основним компонентом, а літій працює як "прискорювач ємності", значно підвищуючи продуктивність.

Тести засвідчили, що гібридний осередок здатен витримати до 1000 циклів перезарядки. Але головне — її ємність виявилася вдвічі вищою, ніж у чисто натрій-іонної батареї, що робить її конкурентоспроможною на тлі чистих літій-іонними аналогів. У результаті вийшли екологічні та недорогі АКБ з високою щільністю енергії.

У перспективі це означає збільшення запасу ходу електрокарів, подовження часу роботи гаджетів і підвищення ефективності систем зберігання відновлюваної енергії. Команда планує продовжити дослідження, експериментуючи з іншими комбінаціями матеріалів. Зокрема, вони хочуть протестувати нові аноди на основі кремнію та інші пари іонів, такі як літій-магній і калій-літій.

