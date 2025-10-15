Новый Xiaomi оснастят рекордной батареей на 9000 мАч: что известно про Redmi Turbo 5

В сети появились первые подробности о будущем "середняке" от Xiaomi. По слухам, он получит гигантскую кремниевую батарею на 9000 мАч, мощный процессор и полноценную защиту от воды.

Смартфон уже прошел сертификацию в Китае, и авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл его ключевые характеристики. Судя по всему, Redmi Turbo 5 станет новым эталоном автономности в среднем классе, пишет Gizmochina.

Что известно о Redmi Turbo 5

Главная фишка смартфона — рекордная АКБ емкостью 9000 мАч. Это почти вдвое больше, чем у многих современных флагманов, и недалеко от показателей повербанков. Будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Еще аппарат получит плоский OLED-дисплей с разрешением 1.5K. Важным улучшением станет переход с оптического на более быстрый и точный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.

Ожидается, что за производительность будет отвечать еще не анонсированный чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Информатор сообщает и про бескомпромиссную защиту от воды, что, вероятно, означает сертификацию по стандарту IP68/69. Внешне смартфон будет похож на своего предшественника, Redmi Turbo 4, который, в свою очередь, повторяет Poco X7 Pro — свою международную версию.

Poco X7 Pro (примерно так будет выглядеть Redmi Turbo 5) Фото: gizmochina.com

Прогнозируется, что Redmi Turbo 5 дебютирует в Китае в первом квартале 2026 года. На глобальном рынке он, скорее всего, выйдет под именем Poco X8 Pro примерно в то же время.

