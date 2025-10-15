Новий Xiaomi оснастять рекордною батареєю на 9000 мАг: що відомо про Redmi Turbo 5

У мережі з'явилися перші подробиці про майбутній "середняк" від Xiaomi. З чуток, він отримає гігантську кремнієву батарею на 9000 мАг, потужний процесор і повноцінний захист від води.

Related video

Смартфон уже пройшов сертифікацію в Китаї, і авторитетний інсайдер Digital Chat Station розкрив його ключові характеристики. Судячи з усього, Redmi Turbo 5 стане новим еталоном автономності в середньому класі, пише Gizmochina.

Що відомо про Redmi Turbo 5

Головна фішка смартфона — рекордна АКБ ємністю 9000 мАг. Це майже вдвічі більше, ніж у багатьох сучасних флагманів, і недалеко від показників повербанків. Підтримуватиметься швидка зарядка потужністю 100 Вт. Ще апарат отримає плоский OLED-дисплей із роздільною здатністю 1.5K. Важливим поліпшенням стане перехід з оптичного на швидший і точніший ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном.

Очікується, що за продуктивність відповідатиме ще не анонсований чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Інформатор повідомляє і про безкомпромісний захист від води, що, ймовірно, означає сертифікацію за стандартом IP68/69. Зовні смартфон буде схожий на свого попередника, Redmi Turbo 4, який, у свою чергу, повторює Poco X7 Pro — свою міжнародну версію.

Poco X7 Pro (приблизно так виглядатиме Redmi Turbo 5) Фото: gizmochina.com

Прогнозується, що Redmi Turbo 5 дебютує в Китаї в першому кварталі 2026 року. На глобальному ринку він, найімовірніше, вийде під ім'ям Poco X8 Pro приблизно в той самий час.

Раніше Фокус писав, що у смартфонів Xiaomi виявили масу непотрібних додатків, але їх можна видалити. Не всі програми однаково корисні. На будь-якому смартфоні можна знайти не менше десятка додатків, які вам не знадобилися жодного разу, і смартфони Xiaomi тут не виняток.