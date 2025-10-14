У смартфонів Xiaomi виявили масу непотрібних застосунків: як їх знайти і видалити

Не всі застосунки однаково корисні. На будь-якому смартфоні можна знайти не менше десятка додатків, які вам не знадобилися жодного разу, і смартфони Xiaomi тут не виняток.

Між іншим, непотрібні додатки (їх ще називають "bloatware") можуть навіть нашкодити телефону, пише xiaomitime.com.

Наприклад, вони можуть уповільнювати роботу пристрою, розряджати акумулятор, засмічувати пам'ять і відстежувати ваші дії. Видання пропонує повний список непотрібних додатків, які можна спокійно видаляти з ваших смартфонів Xiaomi.

Варто видалити такі додатки:

com.miui.cleanmaster (додаток нібито для очищення з великою кількістю реклами);

com.miui.daemon (додаток для фонового відстеження);

com.miui.msa.global (рекламний додаток);

com.mi.webkit.core (користувацький системний веб-перегляд від Xiaomi — використовуйте краще Google);

com.xiaomi.joyose (застосунок для фонового відстеження);

com.miui.analytics (застосунок для відстеження поведінки користувачів);

com.miui.android.fashiongallery (карусель шпалер, але часто показує рекламу);

com.xiaomi.midrop (додаток для обміну файлами Mi Drop/ShareMe); com.xiaomi.midrop (додаток для обміну файлами Mi Drop/ShareMe

com.android.browser (браузер за замовчуванням);

com.miui.bugreport (інструмент для повідомлення про помилки та їх відстеження);

com.xiaomi.glgm (додаток для відстеження системи);

com.miui.yellowpage (каталог, яким майже ніколи не користуються);

com.miui.weather2 (погодний додаток із рекламою);

com.miui.miservice (фонова служба з функцією відстеження).

Є ще низка регіональних і фінансових застосунків, які теж можна видалити і підібрати для них надійніші аналоги в Play Store.

Серед таких додатків:

com.miui.player (музичний програвач із рекламою);

com.xiaomi.payment (платіжна система Mi Coin);

com.micredit.in (фінансова послуга Mi Credit).

Якщо ви не використовуєте функції перекладу Xiaomi, то можна видалити ще й такі додатки:

com.miui.translation.kingsoft (служба перекладу Kingsoft);

com.miui.translation.youdao (служба перекладів Youdao);

com.miui.translation.xmcloud (хмарний переклад Xiaomi);

com.miui.translationservice (основна служба перекладу).

Для видалення непотрібних застосунків вам знадобляться команди ADB (Android Debug Bridge) або спеціалізоване програмне забезпечення для деблотінгу, яке не потребує root-доступу.

Раніше стало відомо, що смартфони Xiaomi швидко розряджаються через приховане налаштування. Щоб цього уникнути, треба знайти і відключити функцію "Автозапуск додатків".

Також стало відомо, які телефони Xiaomi вже не знадобляться після 2025 року. Йшлося про великий список моделей, які вже не отримають ні великих оновлень Android, ні оновлень HyperOS, ні оновлень безпеки.