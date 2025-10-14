У смартфонов Xiaomi обнаружили массу ненужных приложений: как их найти и удалить
Не все приложения одинаково полезны. На любом смартфоне можно найти не меньше десятка приложений, которые вам не понадобились ни разу, и смартфоны Xiaomi тут не исключение.
Между прочим, ненужные приложения (их еще называют "bloatware") могут даже навредить телефону, пишет xiaomitime.com.
Например, они могут замедлять работу устройства, разряжать аккумулятор, засорять память и отслеживать ваши действия. Издание предлагает полный список бесполезных приложений, которые можно спокойно удалять с ваших смартфонов Xiaomi.
Стоит удалить такие приложения:
- com.miui.cleanmaster (приложение якобы для очистки с большим количеством рекламы);
- com.miui.daemon (приложение для фонового отслеживания);
- com.miui.msa.global (рекламное приложение);
- com.mi.webkit.core (пользовательский системный веб-просмотр от Xiaomi – используйте лучше Google);
- com.xiaomi.joyose (приложение для фонового отслеживания);
- com.miui.analytics (приложение для отслеживания поведения пользователей);
- com.miui.android.fashiongallery (карусель обоев, но часто показывает рекламу);
- com.xiaomi.midrop (приложение для обмена файлами Mi Drop/ShareMe
- com.android.browser (браузер по умолчанию);
- com.miui.bugreport (инструмент для сообщения об ошибках и их отслеживания);
- com.xiaomi.glgm (приложение для отслеживания системы);
- com.miui.yellowpage (каталог, которым почти никогда не пользуются);
- com.miui.weather2 (погодное приложение с рекламой);
- com.miui.miservice (фоновая служба с функцией отслеживания).
Есть еще ряд региональных и финансовых приложений, которые тоже можно удалить и подобрать для них более надежные аналоги в Play Store.
Среди таких приложений:
- com.miui.player (музыкальный проигрыватель с рекламой);
- com.xiaomi.payment (платежная система Mi Coin);
- com.micredit.in (финансовая услуга Mi Credit).
Если вы не используете функции перевода Xiaomi, то можно удалить еще и такие приложения:
- com.miui.translation.kingsoft (служба перевода Kingsoft);
- com.miui.translation.youdao (служба переводов Youdao);
- com.miui.translation.xmcloud (облачный перевод Xiaomi);
- com.miui.translationservice (основная служба перевода).
Для удаления ненужных приложений вам потребуются команды ADB (Android Debug Bridge) или специализированное программное обеспечение для деблотинга, не требующее root-доступа.
