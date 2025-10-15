Озера превратят в гигантские батареи: это прорыв в технологии хранения энергии. Почему

Ученые нашли способ превратить обычные озера в аккумуляторные водоемы, способных хранить огромное количество энергии. Эта технология делает энергетику стабильнее и по экологичности превосходит обычные ГЭС.

Related video

Идея эксплуатировать озера в качестве электростанций не нова, но сейчас концепция бурно развивается. В отличие от гигантских плотин, которые вредят экосистемам, новый подход использует естественный ландшафт для хранения и генерации энергии, пишет Sustainability Times.

Принцип работы

Система гидроаккумулирования (Pumped Storage) задействует два резервуара, расположенных на разной высоте. Когда в энергосети есть избыток дешевой "зеленой" энергии (скажем, от солнечных панелей), она применяется для перекачки воды из нижнего резервуара в верхний. Это "заряжает" всю систему, подобно гигантской батарее.

Когда спрос на электричество растет (например, вечером), вода из верхнего резервуара сбрасывается вниз через турбины. Таким образом, установка перенаправляет гравитационную силу воды для хранения и высвобождения энергии, не требуя строительства новых плотин.

В чем потенциал

Гидроаккумулирование — это перспективное решение для сохранения энергии от непостоянных источников, таких как солнце и ветер. Оно обеспечивает стабильное энергоснабжение, сглаживая пики и провалы в генерации. Крупнейшие такие системы могут в течение часа питать до двух миллионов домов.

В США уже изучают амбициозные проекты по эксплуатации Великих озер для создания таких "водяных батарей". Такие инициативы могут значительно увеличить долю возобновляемой энергии в стране, не нанося вреда природе.

Существует и другой, еще более экологичный подход — русловые ГЭС. Они строятся прямо на реках без создания больших водохранилищ и принимают естественный поток воды. Такие системы особенно эффективны в горных регионах и позволяют генерировать чистую энергию, минимизируя воздействие на окружающую среду.

Раньше Фокус писал, что новое изобретение из Италии позволит вырабатывать на 60% больше энергии по сравнению с обычными ветряками. Итальянский стартап Gevi Wind займется производством вертикальных ветряных мини-турбин, оснащенных функцией искусственного интеллекта. ИИ помогает устройствам "обучатся у ветра" для максимизации выработки энергии.