Озера перетворять на гігантські батареї: це прорив у технології зберігання енергії. Чому

Вчені знайшли спосіб перетворити звичайні озера на акумуляторні водойми, здатні зберігати величезну кількість енергії. Ця технологія робить енергетику стабільнішою і за екологічністю перевершує звичайні ГЕС.

Ідея експлуатувати озера як електростанції не нова, але зараз концепція бурхливо розвивається. На відміну від гігантських гребель, які шкодять екосистемам, новий підхід використовує природний ландшафт для зберігання і генерації енергії, пише Sustainability Times.

Принцип роботи

Система гідроакумулювання (Pumped Storage) задіює два резервуари, розташовані на різній висоті. Коли в енергомережі є надлишок дешевої "зеленої" енергії (скажімо, від сонячних панелей), її застосовують для перекачування води з нижнього резервуару у верхній. Це "заряджає" всю систему, подібно до гігантської батареї.

Коли попит на електрику зростає (наприклад, увечері), вода з верхнього резервуара скидається вниз через турбіни. Таким чином, установка перенаправляє гравітаційну силу води для зберігання і вивільнення енергії, не вимагаючи будівництва нових гребель.

У чому потенціал

Гідроакумулювання — це перспективне рішення для збереження енергії від непостійних джерел, таких як сонце і вітер. Воно забезпечує стабільне енергопостачання, згладжуючи піки та провали в генерації. Найбільші такі системи можуть протягом години живити до двох мільйонів будинків.

У США вже вивчають амбітні проекти з експлуатації Великих озер для створення таких "водяних батарей". Такі ініціативи можуть значно збільшити частку відновлюваної енергії в країні, не завдаючи шкоди природі.

Існує й інший, ще більш екологічний підхід — руслові ГЕС. Вони будуються прямо на річках без створення великих водосховищ і приймають природний потік води. Такі системи особливо ефективні в гірських регіонах і дають змогу генерувати чисту енергію, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище.

