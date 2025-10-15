Смартфоны Samsung Galaxy стали лидерами продаж, заставив популярный телефон "пасти задних"

Мировой рынок смартфонов в третьем квартале 2025 года вырос на 3%, что говорит о восстановлении спроса. Лидером осталась Samsung с долей 19%, но Apple показала рекордный для себя третий квартал и заняла 18% рынка, сократив отставание до минимума.

После многих месяцев спада сегмент смартфонов начал набирать обороты. Главными драйверами роста стали высокий спрос на новые модели и активная подготовка производителей к предновогоднему сезону. И хотя Apple достигла своего лучшего периода в истории, Samsung удерживает первое место, пишет Omdia.

Противостояние лучших

Южнокорейский IT-гигант сохраняет лидерство третий квартал подряд благодаря сбалансированной стратегии. Основу продаж бренда составляют доступные смартфоны A-серии, которые пользуются стабильно высоким спросом. Кроме того, компания укрепила свои позиции в премиум-сегменте за счет седьмого поколения складных смартфонов (Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7).

Apple, в свою очередь, нарастила поставки iPhone на 4% по сравнению с прошлым годом, заняв 18% рынка. Популярность базового iPhone 17, который получил удвоенный объем памяти по старой цене, а также интерес к Pro-моделям с их редизайном, позволили корпорации почти догнать своего главного конкурента.

iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S25 ultra Фото: TechRadar

Кто еще в топе

Третье место с долей 14% заняла Xiaomi, демонстрирующая устойчивые результаты. За ней следуют холдинг Transsion (марки Tecno, Infinix и iTel) и Vivo, каждая из которых контролирует по 9% рынка. Примечательно, что Transsion показала двузначный рост по сравнению с прошлым годом, улучшив свои показатели на рынках Ближнего Востока и Африки.

Несмотря на восстановление, производители с осторожностью смотрят в будущее. Рост цен на компоненты (особенно память и хранилища) из-за бума дата-центров с ИИ, а также экономическая неопределенность заставляют их искать баланс между объемом продаж и прибыльностью. В ближайшем будущем успех будет зависеть от способности брендов находить новые возможности для роста, включая подписочные сервисы, экосистемные продукты и финансовые программы.

