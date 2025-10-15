Смартфони Samsung Galaxy стали лідерами продажів, змусивши популярний телефон "пасти задніх"

Світовий ринок смартфонів у третьому кварталі 2025 року зріс на 3%, що свідчить про відновлення попиту. Лідером залишилася Samsung із часткою 19%, але Apple показала рекордний для себе третій квартал і зайняла 18% ринку, скоротивши відставання до мінімуму.

Після багатьох місяців спаду сегмент смартфонів почав набирати обертів. Головними драйверами зростання стали високий попит на нові моделі та активна підготовка виробників до передноворічного сезону. І хоча Apple досягла свого найкращого періоду в історії, Samsung утримує перше місце, пише Omdia.

Протистояння найкращих

Південнокорейський IT-гігант зберігає лідерство третій квартал поспіль завдяки збалансованій стратегії. Основу продажів бренду складають доступні смартфони A-серії, які користуються стабільно високим попитом. Крім того, компанія зміцнила свої позиції в преміум-сегменті завдяки сьомому поколінню складних смартфонів (Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7).

Apple, зі свого боку, наростила поставки iPhone на 4% порівняно з минулим роком, зайнявши 18% ринку. Популярність базового iPhone 17, який отримав подвоєний об'єм пам'яті за старою ціною, а також інтерес до Pro-моделей з їхнім редизайном, дали змогу корпорації майже наздогнати свого головного конкурента.

iPhone 17 Pro Max і Samsung Galaxy S25 ultra Фото: TechRadar

Хто ще в топі

Третє місце з часткою 14% посіла Xiaomi, яка демонструє стійкі результати. За нею йдуть холдинг Transsion (марки Tecno, Infinix і iTel) і Vivo, кожна з яких контролює по 9% ринку. Примітно, що Transsion показала двозначне зростання порівняно з минулим роком, поліпшивши свої показники на ринках Близького Сходу та Африки.

Незважаючи на відновлення, виробники з обережністю дивляться в майбутнє. Зростання цін на компоненти (особливо пам'ять і сховища) через бум дата-центрів з ШІ, а також економічна невизначеність змушують їх шукати баланс між обсягом продажів і прибутковістю. У найближчому майбутньому успіх залежатиме від здатності брендів знаходити нові можливості для зростання, включно з передплатними сервісами, екосистемними продуктами та фінансовими програмами.

