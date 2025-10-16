Топ 6 новых технологий, перевернувших электронику в 2025 году: на что обратить внимание

Чтобы вывести потребительскую электронику на новый уровень, нужны принципиально новые технологии. В 2025 году появились инновации, которые могут кардинально изменить рынок.

Они позволяют создавать новые вещи, лучше ухаживать за домашними животными и даже ухаживать за кожей. Сайт Fast Company выбрал шесть самых примечательных технологий 2025 года.

Домашний 3D-принтер Anker: печать на чем угодно

Печать 3D-текстур на таких материалах, как дерево и металл, обычно требует промышленного оборудования, но компания Anker придумала, как сделать технологию доступной. Принтер EufyMake E1 стоимостью 1699 долларов имеет размер настольного компьютера, наносит специальные чернила почти на любые материалы, а затем использует ультрафиолетовую лампу, чтобы они застыли.

Владельцы могут использовать его для печати уникальных узоров и текстур на чехлах для телефонов, стеклянных бутылках, керамических пластинах и многом другом. Anker заявляет, что скоро отправит первые устройства спонсорам на Kickstarter, где проект собрал почти 47 миллионов долларов.

Новые аккумуляторы Honor

Складной смартфон Honor Magic V5 получил большой аккумулятор Фото: Honor

В складном телефоне Magic V5 емкость аккумулятора Honor увеличилась до 6150 мА·ч, что значительно больше, если сравнивать с основным конкурентом — Samsung Galaxy Z Fold 7 (4400 мА·ч). При этом Magic V5 стал самым тонким складным устройством на рынке.

Секрет успеха заключается в новой технологии хранения энергии, а именно в аккумуляторе с кремний-углеродным анодом. Новые методы повышения эффективности в химии позволяют использовать рекордные 25% кремния для повышения плотности. Аккумулятором такого же типа Honor оснастила планшет MagicPad 3. Вскоре другие производители могут последовать примеру компании, чтобы все гаджеты дольше работали без подзарядки.

L'Oréal: уход за кожей на новом уровне

Устройство Cell BioPrint позволяет компании L'Oréal анализировать образцы клеток кожи клиента, чтобы определить их биологический возраст и выявить скрытые проблемы, такие как хроническое воспаление и митохондриальная дисфункция. Затем алгоритмы машинного обучения генерируют персонализированные рекомендации, основываясь на реакции кожи на различные ингредиенты, и процесс занимает всего несколько минут.

L'Oréal заявляет, что это кульминация более чем десятилетнего исследования биомаркеров, указывающих на потенциальные проблемы с кожей. Компания планирует запустить технологию в Азии в конце 2025 года.

Камера Petlibro Scout: с любовью к животным

Умная камера Petlibro Scout следит за домашними питомцами Фото: Wired

Камера Scout использует встроенную обработку изображений для распознавания отдельных питомцев с разных ракурсов, а затем использует облачную обработку данных, чтобы определить, когда они играют, едят, пьют или ходят в лоток. Таким образом владельцы могут лучше следить за ними и вовремя выявлять отклонения.

Petlibro стремится, чтобы ее искусственный интеллект мог самостоятельно выявлять признаки потенциального стресса или болезни, чтобы владельцы могли быстрее вмешаться. Вероятно, это эффективнее, чем просто наблюдать за псом или котом через обычную веб-камеру.

Roborock Saros Z70: новое слово в работе пылесосов

Робот-пылесос Roborock Saros Z70 имеет руку для уборки Фото: Mashable

В последнее время новые модели роботов-пылесосов довольно скучны, хотя предлагают больше мощности, время работы и картографирование помещения. Roborock Saros Z70 предлагает нечто действительно новое: пятиосевой роботизированный манипулятор, который может поднимать небольшие предметы и переносить их в заданные места. Хотя сейчас единственное предназначение манипулятора — убирать предметы, пока пылесосит, он может открыть путь к созданию более амбициозных домашних роботов, способных выполнять более широкий спектр задач.

Очки дополненной реальности Xreal One Pro

AR-очки Xreal One Pro Фото: cnet.com

Когда люди смотрят через очки дополненной реальности, то могут испытывать чувство клаустрофобии из-за узкого поля зрения, которое сжимает изображение на экране. Очки Xreal One Pro — это большой шаг вперед: 57-градусное поле зрения позволяет видеть изображение даже периферийным зрением.

Пока очки Xreal работают в основном как портативные мониторы, подключаемые к игровым системам, телефонам и ноутбукам, но в будущем могут стать настоящим прорывом в дополненную реальность. Компания сотрудничает с Google в разработке отдельного набора легких очков на базе системы искусственного интеллекта Gemini под кодовым названием Project Aura с датчиками движения для управления жестами и камерами для взаимодействия с внешним миром.

