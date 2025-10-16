Топ 6 нових технологій, які перевернули електроніку у 2025 році: на що звернути увагу

Щоб вивести споживчу електроніку на новий рівень, потрібні принципово нові технології. У 2025 році з'явилися інновації, які можуть кардинально змінити ринок.

Вони дають змогу створювати нові речі, краще доглядати за домашніми тваринами і навіть доглядати за шкірою. Сайт Fast Company вибрав шість найбільш примітних технологій 2025 року.

Домашній 3D-принтер Anker: друк на чому завгодно

Друк 3D-текстур на таких матеріалах, як дерево і метал, зазвичай вимагає промислового обладнання, але компанія Anker придумала, як зробити технологію доступною. Принтер EufyMake E1 вартістю 1699 доларів має розмір настільного комп'ютера, наносить спеціальне чорнило майже на будь-які матеріали, а потім використовує ультрафіолетову лампу, щоб воно застигло.

Власники можуть використовувати його для друку унікальних візерунків і текстур на чохлах для телефонів, скляних пляшках, керамічних пластинах і багато іншого. Anker заявляє, що скоро відправить перші пристрої спонсорам на Kickstarter, де проєкт зібрав майже 47 мільйонів доларів.

Нові акумулятори Honor

Складаний смартфон Honor Magic V5 отримав великий акумулятор Фото: Honor

У складаному телефоні Magic V5 ємність акумулятора Honor збільшилася до 6150 мА-год, що значно більше, якщо порівнювати з основним конкурентом — Samsung Galaxy Z Fold 7 (4400 мА-год). При цьому Magic V5 став найтоншим складним пристроєм на ринку.

Секрет успіху полягає в новій технології зберігання енергії, а саме в акумуляторі з кремній-вуглецевим анодом. Нові методи підвищення ефективності в хімії дають змогу використовувати рекордні 25% кремнію для підвищення щільності. Акумулятором такого ж типу Honor оснастила планшет MagicPad 3. Незабаром інші виробники можуть наслідувати приклад компанії, щоб усі гаджети довше працювали без підзарядки.

L'Oréal: догляд за шкірою на новому рівні

Пристрій Cell BioPrint дає змогу компанії L'Oréal аналізувати зразки клітин шкіри клієнта, щоб визначити їхній біологічний вік і виявити приховані проблеми, як-от хронічне запалення і мітохондріальна дисфункція. Потім алгоритми машинного навчання генерують персоналізовані рекомендації, ґрунтуючись на реакції шкіри на різні інгредієнти, і процес займає всього кілька хвилин.

L'Oréal заявляє, що це кульмінація більш ніж десятирічного дослідження біомаркерів, що вказують на потенційні проблеми зі шкірою. Компанія планує запустити технологію в Азії наприкінці 2025 року.

Камера Petlibro Scout: з любов'ю до тварин

Розумна камера Petlibro Scout стежить за домашніми улюбленцями Фото: Wired

Камера Scout використовує вбудовану обробку зображень для розпізнавання окремих улюбленців з різних ракурсів, а потім використовує хмарну обробку даних, щоб визначити, коли вони граються, їдять, п'ють або ходять у лоток. Таким чином власники можуть краще стежити за ними і вчасно виявляти відхилення.

Petlibro прагне, щоб її штучний інтелект міг самостійно виявляти ознаки потенційного стресу або хвороби, щоб власники могли швидше втрутитися. Ймовірно, це ефективніше, ніж просто спостерігати за псом чи котом через звичайну веб-камеру.

Roborock Saros Z70: нове слово в роботі пилососів

Робот-пилосос Roborock Saros Z70 має руку для прибирання Фото: Mashable

Останнім часом нові моделі роботів-пилососів доволі нудні, хоча пропонують більше потужності, час роботи та картографування приміщення. Roborock Saros Z70 пропонує щось справді нове: п'ятиосьовий роботизований маніпулятор, що може піднімати невеликі предмети та переносити їх у задані місця. Хоча зараз єдине призначення маніпулятора — прибирати предмети, поки пилососить, він може відкрити шлях до створення більш амбітних домашніх роботів, здатних виконувати більш широкий спектр завдань.

Окуляри доповненої реальності Xreal One Pro

AR-окуляри Xreal One Pro Фото: cnet.com

Коли люди дивляться через окуляри доповненої реальності, то можуть відчувати почуття клаустрофобії через вузьке поле зору, яке стискає зображення на екрані. Окуляри Xreal One Pro — це великий крок уперед: 57-градусне поле зору дає змогу бачити зображення навіть периферійним зором.

Поки окуляри Xreal працюють в основному як портативні монітори, що підключаються до ігрових систем, телефонів і ноутбуків, але в майбутньому можуть стати справжнім проривом у доповнену реальність. Компанія співпрацює з Google у розробці окремого набору легких окулярів на базі системи штучного інтелекту Gemini під кодовою назвою Project Aura з датчиками руху для управління жестами і камерами для взаємодії із зовнішнім світом.

