Ноутбук MacBook Pro, планшет iPad Pro, гарнитура Vision Pro: чем удивили новинки Apple (фото)
Apple презентовала обновленные версии MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro. Все три гаджета получили мощный чип M5, который дает кратный прирост в задачах с искусственным интеллектом и не только.
После сентябрьского анонса серии iPhone 17 компания взялась за фирменные ноутбуки, планшеты и шлем смешанной реальности. Apple не проводила трансляцию и сообщила об устройствах в формате пресс-релизов, рассказав о возможностях MacBook Pro M5, iPad Pro M5 и Vision Pro второго поколения.
Ноутбук MacBook Pro 14"
Ноутбук с 14-дюймовой диагональю получил базовую версию чипа M5. Он включает в себя 10 вычислительных ядер (CPU) и 10 графических (GPU) а также 16-ядерный движок Neural Engine. В Купертино заявляют, что в задачах искусственного интеллекта M5 в шесть раз превосходит M1 и в 3,5 раза быстрее M4. Производительность графики в профессиональных приложениях и играх выросла на 60%, а процессорная часть — на 20% по сравнению с M4.
Кроме того, пропускная способность памяти увеличилась до 153 ГБ/с, а скорость работы SSD-накопителя удвоилась. Также впервые для 14-дюймовой модели стала доступна конфигурация с 4 ТБ хранилища. При этом дизайн, дисплей Liquid Retina XDR и время автономной работы (до 24 часов) остались без изменений. Выход старшей модели на 16 дюймов состоится позже — ее оснастят более мощными процессорами M5 Pro/Max.
- MacBook Pro 14" уже доступен для заказа в США в серебристом и черном цветах по цене от $1599 (около 66 700 грн). Информация от украинских ритейлеров по всем новинкам еще ожидается.
Планшет iPad Pro
Флагманский планшет бренда тоже перешел на свежий чип, что сделало его самым мощным iPad в истории. Как и в случае с MacBook, прирост в ИИ-задачах составил до 3,5 раз по сравнению с M4. А скорость 3D-рендеринга с трассировкой лучей выросла в 1,5 раза.
Важным нововведением стал переход на фирменные модули связи. Планшеты оборудовали беспроводным чипом Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а версии с сотовой связью — модемом Apple C1X, который на 50% быстрее предшественника. "Прокачали" и накопители: пропускная способность выросла почти на 30% (до 150 ГБ/с), а скорость чтения и записи увеличилась вдвое. Модели на 256 и 512 ГБ теперь поставляются с 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ.
Дизайн, размеры (11 и 13 дюймов) и дисплеи Ultra Retina XDR остались прежними.
- Американские цены также не изменились: 11-дюймовая модель стоит от $999 (≈ 41 710 грн), а 13-дюймовая — от $1299 (≈ 54 230 грн).
Гарнитура Vision Pro 2-го поколения
Гарнитура смешанной реальности обзавелась не только чипом M5, но и парой других важных апгрейдов. Сам процессор дал возможность повысить детализацию изображения (на 10% больше пикселей на micro-OLED дисплеях) и увеличить частоту обновления до 120 Гц. Время автономной работы слегка продлили: до 2,5 часов в обычном режиме и до 3 часов при просмотре видео.
Главным же изменением, направленным на повышение комфорта, стал новый ремешок Dual Knit Band. Он имеет двойную конструкцию с фиксацией на затылке и сверху головы, что должно лучше распределять вес устройства. Впрочем, сама гарнитура стала тяжелее примерно на 150 граммов.
- Цена Vision Pro в США осталась на прежнем уровне — от $3499 (≈ 146 000 грн) за версию на 256 ГБ.
Раньше Фокус cообщал, что на планшеты iPad возвращается забытая функция. Обновление ОС для гаджетов Apple вышло лишь в сентябре, но уже вызвало много вопросов. Пользователи были недовольны, что исчезли некоторые удобные функции, – например, всплывающие окна Slide Over на iPad. Однако Apple решила откорректировать изменения и вернуть на свои планшеты Slide Over уже в следующем обновлении.