Ноутбук MacBook Pro, планшет iPad Pro, гарнитура Vision Pro: чем удивили новинки Apple (фото)

Apple презентовала обновленные версии MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro. Все три гаджета получили мощный чип M5, который дает кратный прирост в задачах с искусственным интеллектом и не только.

После сентябрьского анонса серии iPhone 17 компания взялась за фирменные ноутбуки, планшеты и шлем смешанной реальности. Apple не проводила трансляцию и сообщила об устройствах в формате пресс-релизов, рассказав о возможностях MacBook Pro M5, iPad Pro M5 и Vision Pro второго поколения.

Ноутбук MacBook Pro 14"

Ноутбук с 14-дюймовой диагональю получил базовую версию чипа M5. Он включает в себя 10 вычислительных ядер (CPU) и 10 графических (GPU) а также 16-ядерный движок Neural Engine. В Купертино заявляют, что в задачах искусственного интеллекта M5 в шесть раз превосходит M1 и в 3,5 раза быстрее M4. Производительность графики в профессиональных приложениях и играх выросла на 60%, а процессорная часть — на 20% по сравнению с M4.

Apple MacBook Pro 14" M5 Фото: Apple

Кроме того, пропускная способность памяти увеличилась до 153 ГБ/с, а скорость работы SSD-накопителя удвоилась. Также впервые для 14-дюймовой модели стала доступна конфигурация с 4 ТБ хранилища. При этом дизайн, дисплей Liquid Retina XDR и время автономной работы (до 24 часов) остались без изменений. Выход старшей модели на 16 дюймов состоится позже — ее оснастят более мощными процессорами M5 Pro/Max.

MacBook Pro 14" уже доступен для заказа в США в серебристом и черном цветах по цене от $1599 (около 66 700 грн). Информация от украинских ритейлеров по всем новинкам еще ожидается.

Блогер Stephen Robles одним из первых рассказал, что нового в октябрьских гаджетах Apple

Планшет iPad Pro

Флагманский планшет бренда тоже перешел на свежий чип, что сделало его самым мощным iPad в истории. Как и в случае с MacBook, прирост в ИИ-задачах составил до 3,5 раз по сравнению с M4. А скорость 3D-рендеринга с трассировкой лучей выросла в 1,5 раза.

Apple iPad Pro M5 Фото: Apple

Важным нововведением стал переход на фирменные модули связи. Планшеты оборудовали беспроводным чипом Apple N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а версии с сотовой связью — модемом Apple C1X, который на 50% быстрее предшественника. "Прокачали" и накопители: пропускная способность выросла почти на 30% (до 150 ГБ/с), а скорость чтения и записи увеличилась вдвое. Модели на 256 и 512 ГБ теперь поставляются с 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ.

Дизайн, размеры (11 и 13 дюймов) и дисплеи Ultra Retina XDR остались прежними.

Американские цены также не изменились: 11-дюймовая модель стоит от $999 (≈ 41 710 грн), а 13-дюймовая — от $1299 (≈ 54 230 грн).

Гарнитура Vision Pro 2-го поколения

Гарнитура смешанной реальности обзавелась не только чипом M5, но и парой других важных апгрейдов. Сам процессор дал возможность повысить детализацию изображения (на 10% больше пикселей на micro-OLED дисплеях) и увеличить частоту обновления до 120 Гц. Время автономной работы слегка продлили: до 2,5 часов в обычном режиме и до 3 часов при просмотре видео.

Apple Vision Pro второго поколения Фото: Apple

Главным же изменением, направленным на повышение комфорта, стал новый ремешок Dual Knit Band. Он имеет двойную конструкцию с фиксацией на затылке и сверху головы, что должно лучше распределять вес устройства. Впрочем, сама гарнитура стала тяжелее примерно на 150 граммов.

Цена Vision Pro в США осталась на прежнем уровне — от $3499 (≈ 146 000 грн) за версию на 256 ГБ.

Раньше Фокус cообщал, что на планшеты iPad возвращается забытая функция. Обновление ОС для гаджетов Apple вышло лишь в сентябре, но уже вызвало много вопросов. Пользователи были недовольны, что исчезли некоторые удобные функции, – например, всплывающие окна Slide Over на iPad. Однако Apple решила откорректировать изменения и вернуть на свои планшеты Slide Over уже в следующем обновлении.