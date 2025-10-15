Ноутбук MacBook Pro, планшет iPad Pro, гарнітура Vision Pro: чим здивували новинки Apple (фото)

Apple презентувала оновлені версії MacBook Pro, iPad Pro і Vision Pro. Усі три гаджети отримали потужний чип M5, який дає кратний приріст у завданнях зі штучним інтелектом і не тільки.

Після вересневого анонсу серії iPhone 17 компанія взялася за фірмові ноутбуки, планшети і шолом змішаної реальності. Apple не проводила трансляцію і повідомила про пристрої у форматі прес-релізів, розповівши про можливості MacBook Pro M5, iPad Pro M5 і Vision Pro другого покоління.

Ноутбук MacBook Pro 14"

Ноутбук з 14-дюймовою діагоналлю отримав базову версію чіпа M5. Він містить 10 обчислювальних ядер (CPU) і 10 графічних (GPU), а також 16-ядерний движок Neural Engine. У Купертіно заявляють, що в завданнях штучного інтелекту M5 у шість разів перевершує M1 і в 3,5 раза швидший за M4. Продуктивність графіки в професійних додатках та іграх зросла на 60%, а процесорна частина — на 20% порівняно з M4.

Apple MacBook Pro 14" M5 Фото: Apple

Крім того, пропускна здатність пам'яті збільшилася до 153 ГБ/с, а швидкість роботи SSD-накопичувача подвоїлася. Також вперше для 14-дюймової моделі стала доступна конфігурація з 4 ТБ сховища. При цьому дизайн, дисплей Liquid Retina XDR і час автономної роботи (до 24 годин) залишилися без змін. Вихід старшої моделі на 16 дюймів відбудеться пізніше — її оснастять потужнішими процесорами M5 Pro/Max.

MacBook Pro 14" вже доступний для замовлення в США в сріблястому і чорному кольорах за ціною від $1599 (близько 66 700 грн). Інформація від українських ритейлерів щодо всіх новинок ще очікується.

Блогер Stephen Robles одним із перших розповів, що нового в жовтневих гаджетах Apple

Планшет iPad Pro

Флагманський планшет бренду теж перейшов на свіжий чип, що зробило його найпотужнішим iPad в історії. Як і у випадку з MacBook, приріст у ШІ-завданнях склав до 3,5 разів порівняно з M4. А швидкість 3D-рендерингу з трасуванням променів зросла в 1,5 раза.

Apple iPad Pro M5 Фото: Apple

Важливим нововведенням став перехід на фірмові модулі зв'язку. Планшети обладнали бездротовим чіпом Apple N1 з підтримкою Wi-Fi 7 і Bluetooth 6, а версії зі стільниковим зв'язком — модемом Apple C1X, який на 50% швидший за попередника. "Прокачали" і накопичувачі: пропускна здатність зросла майже на 30% (до 150 ГБ/с), а швидкість читання і запису збільшилася вдвічі. Моделі на 256 і 512 ГБ тепер поставляються з 12 ГБ оперативної пам'яті замість 8 ГБ.

Дизайн, розміри (11 і 13 дюймів) і дисплеї Ultra Retina XDR залишилися колишніми.

Американські ціни також не змінилися: 11-дюймова модель коштує від $999 (≈ 41 710 грн), а 13-дюймова — від $1299 (≈ 54 230 грн).

Гарнітура Vision Pro 2-го покоління

Гарнітура змішаної реальності обзавелася не тільки чипом M5, а й парою інших важливих апгрейдів. Сам процесор дав можливість підвищити деталізацію зображення (на 10% більше пікселів на micro-OLED дисплеях) і збільшити частоту оновлення до 120 Гц. Час автономної роботи злегка подовжили: до 2,5 годин у звичайному режимі і до 3 годин при перегляді відео.

Apple Vision Pro другого покоління Фото: Apple

Головною ж зміною, спрямованою на підвищення комфорту, став новий ремінець Dual Knit Band. Він має подвійну конструкцію з фіксацією на потилиці та зверху голови, що має краще розподіляти вагу пристрою. Втім, сама гарнітура стала важчою приблизно на 150 грамів.

Ціна Vision Pro у США залишилася на колишньому рівні — від $3499 (≈ 146 000 грн) за версію на 256 ГБ.

Раніше Фокус повідомляв, що на планшети iPad повертається забута функція. Оновлення ОС для гаджетів Apple вийшло лише у вересні, але вже викликало багато запитань. Користувачі були незадоволені, що зникли деякі зручні функції, — наприклад, спливаючі вікна Slide Over на iPad. Однак Apple вирішила відкоригувати зміни та повернути на свої планшети Slide Over уже в наступному оновленні.